Что нужно знать о переходе в ПЦУ? – отвечаем на примере Свято-Успенского храма поселка Александровка

Когда церкви начали переходить в ПЦУ?

Об автокефалии православной церкви в Украине официально стали говорить около 5 лет назад. 15 декабря 2018 года на Объединительном Соборе была создана новая украинская церковь – ПЦУ, а уже в начале января 2019 года Синод Вселенского патриархата принял решение предоставить Украине Томос.

С тех пор о переходе из УПЦ (МП) в ПЦУ заявили 1655 религиозных общин и монастырей.

Переходят ли одесские религиозные общины в ПЦУ во время войны?

Казалось бы, после полномасштабного вторжения россии в Украину отказ от Московского патриархата должен был стать незамедлительным, но, к сожалению, с 24 февраля 2022 года в Одесской области в ПЦУ перешла только одна община – община Свято-Успенского храма поселка Александровка, находящегося возле города Черноморск.

Как перейти с УПЦ (МП) в ПЦУ?

По закону, перейти в ПЦУ может любая религиозная община, а решение об этом переходе принимают не священнослужители, а именно верующие, точнее, приходской совет конкретной общины. В Александровке такое решение было принято в январе 2024 года.

«Образовалась громада, и мы с таким предложением подошли к батюшке: «Батюшка, УПЦ уже как-то поперек горла». Так и вышло. Была громада, было собрание, были за, были воздержавшиеся, были против. Разные мнения были, но пришли к одному мнению, что нужно переходить в ПЦУ», – вспоминает прихожанин Свято-Успенского храма Сергей Серооченко.

Юридически переход длился менее месяца, и община окончательно отказалась от УПЦ (МП) в особый для Украины день.

«Это решение было принято в День Соборности Украины. Это не переход – это воссоединение с единой соборной Православной Церковью Украины», – отмечает настоятель Свято-Успенского храма отец Михаил Харабара.

Почему верующие уходят из УПЦ (МП)?

Священнослужители УПЦ уверяют, что не имеют больше никакого отношения к Московскому патриархату, однако, это не совсем так. Они, как минимум, молятся за представителей русской церкви, как бы это парадоксально ни звучало во время полномасштабного вторжения.

«Меня возмущало то, что мы будто бы правильно молимся, но мы вспоминаем всех монахов, православных, а это значит, что мы и россию вспоминаем. Лично меня достали эти московские попы, постоянно вспоминающие патриарха Кирилла, Господи помилуй. Я хотел молиться только о наших монахах, только о нашем народе и о том народе, который желает Украине Победы и счастья», – объясняет прихожанин Свято-Успенского храма Сергей Серооченко.

Мнение прихожанина поддерживает и Афанасий Яворский – архиерей ПЦУ, архиепископ Одесский и Балтский.

«Что бы там кто ни говорил, и особенно представители УПЦ (МП), что они поддерживают Украину, молятся за Украину, но патриарх русских церквей в Украине – Кирилл, а он благословляет убийство украинского населения. Как эти церкви могут быть украинскими?» – говорит архиепископ.

Для многих верующих переход в ПЦУ сейчас символизирует не только сопротивление врагу, но и возвращение к традициям своих прадедов.

«Это возвращение к нашим истокам украинской религиозной истории в том числе. Мы возвращаемся к нашим прародителям, к тому, как они жили в этом мире. Я имел честь начинать этот процесс перехода из УПЦ в ПЦУ. И мы видим, что этот процесс не остановить – это самое главное», – говорит представитель Украинской добровольческой армии Юг Сергей Братчук, который также является диаконом Одесской епархии ПЦУ.

Что делать, если священники против перехода в ПЦУ?

По закону, решение о переходе в ПЦУ может принять только религиозная община, а священники – либо поддерживают это решение и остаются в приходе, либо не поддерживают и выходят из него.

«Например, в Хмельницкой области уже около 200 приходов перешли в ПЦУ. Из этих 200 приходов с верующими остались только 26 священнослужителей. Остальные приходы перешли в ПЦУ без священников», – рассказывает архиепископ Афанасий.

Почему священники в Одессе не отказываются от УПЦ (МП)?

По словам архиепископа Одесского и Балтского, тому, что одесские священнослужители не отказываются от УПЦ, есть конкретные, исторические причины.

«Исторически так сложилось, что Одесса еще при Советском союзе была кузницей духовенства для русской православной церкви. Московская, Ленинградская и Одесская семинарии – это были кузницы кадров для УПЦ. Поэтому так сложно сегодня священникам переломить себя в том, что русская церковь здесь закончилась», – объясняет архиепископ Афанасий.

Почему некоторым верующим трудно перейти в ПЦУ?

Иногда прихожане не могут быстро отказаться от старых религиозных привычек и не желают молиться на украинском языке или по новому календарю. Но архиепископ Афанасий уверяет – при переходе в ПЦУ это совсем не обязательно.

«Мы не запрещаем молиться на старославянском языке. Это наш исторический язык, на котором мы так же проводили службы. Сегодня наша церковь позволяет служить на любом языке. Более того, позволяет служить по любому календарю. Хотите служить по новоюлианскому календарю, по недавней календарной реформе – пожалуйста, служите. Община не хочет – пожалуйста, служите по старому календарю», – говорит архиепископ Одесский и Балтский.