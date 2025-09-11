Ключевые моменты:

В Одессе простились с пограничником Денисом Качурко, погибшим на Херсонщине;

Проститься с бойцом пришли его родные, друзья, побратимы и даже верная собака Тинда;

За личное мужество и героизм Денису Качурке присвоено звание «капитан» посмертно.

Об этой рассказали в пресс-службе 26 пограничного отряда.

Денис Качурко – уроженец города Подольска на Одесчине. В 2001 году начал срочную службу в Одесском пограничном отряде, а с 2003-го после учебы в кинологическом центре ГНСУ связал свою жизнь с четвероногими напарниками. Вместе со служебной собакой Тиндой неоднократно обнаруживал запрещенные товары и вещества в морских портах.

После начала полномасштабного вторжения Денис защищал родной край, а с 2024 года служил в Херсонском пограничном отряде. 3 сентября 2025 года во время выполнения боевого задания боец получил ранения, несовместимые с жизнью.

За личное мужество и героизм приказом главы Госпогранслужбы от 5 сентября Денису Качурке посмертно присвоили звание «капитан».

«Его жизнь оборвалась слишком рано, но свет и тепло, которые он даровал людям, никогда не угаснут. Денис погиб как настоящий воин, а память о нем будет жить в наших сердцах вечно», – отметили побратимы погибшего.

Ранее в Одессе простились с тремя курсантами ВМС, погибшими от удара российского дрона.

Источник и фото – Суспільне Одеса