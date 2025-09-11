И сегодняшняя порция юмора от «Одесской жизни» у нас снова на злобу дня, точнее даже будет сказать, na gorący temat. Ну вы поняли, да? А если нет, то мы таки напомним: тут давеча несколько «шахедов» в Польшу наведались… Ну а как могли соцсети не отреагировать на этот инцидент? Правильно: тонны шуток и мемов появиться не замедлили. А наиболее забавные – в нашей подборке:

Пыню не так поняли???

Мемы про Польшу и шахеды, пыня

Польский Арестович: «Не турбуйтесь браття поляки, через 2-3 тижні ми зможемо збивати усі російські беспілотники, які дружньо завітали на наші рульки»…

Мемы про Польшу и шахеды, Арестович

Реакция украинцев:

Мемы про Польшу и шахеды, украинцы

…и НАТО:

Мемы про Польшу и шахеды, НАТО

Ну а как же Трамп?..

Мемы про Польшу и шахеды, Трамп

Кажется, у пса Патрона появился конкурент…

Мемы про Польшу и шахеды, конкурент Патрона

А небезызвестный Николаевский Ванёк меняет прописку?

Мемы про Польшу и шахеды, Ванёк

Мемы про Польшу и шахеды, Краковский Ванек

Все когда-то происходит в первый раз…

Мемы про Польшу и шахеды, первый раз

Да уж, полякам не позавидуешь:

Мемы про Польшу и шахеды, поляки

Мемы про Польшу и шахеды, соцсети

И явно без зерна не обошлось:

Мемы про Польшу и шахеды, фура

Мемы про Польшу и шахеды, зерно

Ну что – хоть немного, а настроение мы вам подняли? Вот и отлично! Ведь не стоит забывать: юмор – наше неистребимое оружие, с которым ни ракеты, ни «шахеды» не сравнятся. А еще не забываем донатить на ВСУ и верить в нашу Победу! Слава Украине!

А еще вы можете узнать:

 

Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

Ещё по теме