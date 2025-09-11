И сегодняшняя порция юмора от «Одесской жизни» у нас снова на злобу дня, точнее даже будет сказать, na gorący temat. Ну вы поняли, да? А если нет, то мы таки напомним: тут давеча несколько «шахедов» в Польшу наведались… Ну а как могли соцсети не отреагировать на этот инцидент? Правильно: тонны шуток и мемов появиться не замедлили. А наиболее забавные – в нашей подборке:

Пыню не так поняли???

Польский Арестович: «Не турбуйтесь браття поляки, через 2-3 тижні ми зможемо збивати усі російські беспілотники, які дружньо завітали на наші рульки»…

Реакция украинцев:

…и НАТО:

Ну а как же Трамп?..

Кажется, у пса Патрона появился конкурент…

А небезызвестный Николаевский Ванёк меняет прописку?

Все когда-то происходит в первый раз…

Да уж, полякам не позавидуешь:

И явно без зерна не обошлось:

Ну что – хоть немного, а настроение мы вам подняли? Вот и отлично! Ведь не стоит забывать: юмор – наше неистребимое оружие, с которым ни ракеты, ни «шахеды» не сравнятся. А еще не забываем донатить на ВСУ и верить в нашу Победу! Слава Украине!

