Ключевые моменты:
- В храме Рождества Христова ПЦУ прошла совместная молитва в память о погибших героях Украины;
- У Стены памяти на улице Пастера волонтеры и жены погибших высадили 200 кустов лаванды;
- Митрополит Киевский и всей Украины Епифаний возглавил молитву и подчеркнул важность чести памяти и гордость за подвиг защитников;
- Стена памяти была установлена благодаря инициативе Украинской добровольческой армии и поддержке духовенства и общины Одессы.
Митрополит Киевский и всей Украины Епифаний возглавил молитву в честь погибших защитников Украины.
У Стены памяти возле храма Рождества Христова ПЦУ на улице Пастера жены погибших военных и волонтеры высадили около 200 кустов лаванды, чтобы поддерживать чистоту мемориала и сохранить скорбное место памяти ухоженным.
Сердце каждого – в мыслях о погибших, в глазах – слезы, а в голосах – молитва.
Митрополит Епифаний напомнил, что память жива, пока мы ее чтим, и что подвиг защитников – наша общая гордость и долг.
Напоминаем, что Стена памяти кафедрального собора Рождества Христова Одесской епархии ПЦУ появилась благодаря инициативе воинов-добровольцев Украинской добровольческой армии и была поддержана духовенством и общиной кафедрального собора Рождества Христова города Одессы, а также семьями погибших защитников.
Фото автора