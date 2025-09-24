Ключевые моменты:

Митрополит Киевский и всей Украины Епифаний возглавил молитву в честь погибших защитников Украины.

У Стены памяти возле храма Рождества Христова ПЦУ на улице Пастера жены погибших военных и волонтеры высадили около 200 кустов лаванды, чтобы поддерживать чистоту мемориала и сохранить скорбное место памяти ухоженным.

Сердце каждого – в мыслях о погибших, в глазах – слезы, а в голосах – молитва.

Митрополит Епифаний напомнил, что память жива, пока мы ее чтим, и что подвиг защитников – наша общая гордость и долг.

В храме Рождества Христова ПЦУ прошла совместная молитва в память о погибших героях Украины.
Прихожане храма Рождестве Христова ПЦУ в Одессе у Стены памяти

Напоминаем, что Стена памяти кафедрального собора Рождества Христова Одесской епархии ПЦУ появилась благодаря инициативе воинов-добровольцев Украинской добровольческой армии и была поддержана духовенством и общиной кафедрального собора Рождества Христова города Одессы, а также семьями погибших защитников.

