Ключевые моменты:
- В Одесском зоопарке у самки оленя обнаружен перелом ноги;
- Директор заведения Игорь Беляков считает, что травма могла быть результатом диверсии и заявил о намерении обратиться к правоохранителям;
- Подробности инцидента выясняются.
Об этом Игорь Беляков сообщил накануне на своей странице в «Фейсбук».
По словам директора зоопарка, в последнее время на заведение ведется массированная информационная атака, и он предполагал, что это только начало, но никак не ожидал, что «эта война так быстро примет такие уродливые формы» и могут пострадать обитатели зоопарка.
«У нашей самки оленя произошла тяжелая травма ноги. Обстоятельства этого несчастья крайне подозрительны и загадочны. Очень похоже на диверсию. Будем обращаться к правоохранителям», – написал Беляков.
Подробности инцидента пока не известны.
Ранее мы рассказывали, как директор Одесского зоопарка в очередной раз удивил одесситов.
Читайте также: На реконструкцию зоопарка в Одессе не хватает средств: ищут пути экономии.