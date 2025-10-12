Ключевые моменты:

В Одесском зоопарке у самки оленя обнаружен перелом ноги;

Директор заведения Игорь Беляков считает, что травма могла быть результатом диверсии и заявил о намерении обратиться к правоохранителям;

Подробности инцидента выясняются.

Об этом Игорь Беляков сообщил накануне на своей странице в «Фейсбук».

По словам директора зоопарка, в последнее время на заведение ведется массированная информационная атака, и он предполагал, что это только начало, но никак не ожидал, что «эта война так быстро примет такие уродливые формы» и могут пострадать обитатели зоопарка.

«У нашей самки оленя произошла тяжелая травма ноги. Обстоятельства этого несчастья крайне подозрительны и загадочны. Очень похоже на диверсию. Будем обращаться к правоохранителям», – написал Беляков.

Подробности инцидента пока не известны.

