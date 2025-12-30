Ключевые моменты:

Отстрел шакалов в Бессарабском регионе Одесской области вызвал споры.

Волонтеры против и называют меру чрезмерно жесткой.

Предыдущий инцидент: шакалы загрызли овец на ферме у Долинского (Ренийская община).

Убивать животных жестоко

В Бессарабском регионе Одесской области продолжается отстрел заполонивших область шакалов. Однако волонтеры с таким решением не согласны. Местные активисты называют эту меру излишне жесткой. По их словам, настоящая угроза для жителей этих животных незначительна. В свою очередь советуют руководствоваться научными исследованиями, а не только мнениями охотников. Ведь бесдомные собаки представляют более серьезную опасность.

Волонтер Яна Титаренко подчеркнула, что решения по таким проблемам должны основываться на объективных научных данных, а не на субъективных оценках охотников или частных должностных лиц. Волонтер призывает усилить контроль над ними через программы стерилизации.

«Люди боятся не шакалов или волков, а бездомных собак, которых нужно контролировать», — отметила Титаренко.

Напомним, в прошлом году на ферме возле села Долинское Ренийской громады шакалы проникли в стадо, преодолев железобетонное ограждение. Хищники загрызли несколько овец.

