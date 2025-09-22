Ключевые моменты:

Одесский горсовет обсудил вопрос реконструкции зоопарка, ориентировочная стоимость которой составила 1,6 миллиарда гривен.

Сейчас рассматривают варианты сокращения расходов и распределения финансирования на 5–10 лет.

Депутаты также решили урезать траты на пополнение коллекции животных, отметив, что харьковский опыт реконструкции зоопарка за кредитные средства может вызвать недовольство одесситов.

1,6 миллиарда на зоопарк: в горсовете спорят о расходах

Специалисты Департамента международного сотрудничества, культуры и маркетинга актуализировали проект реконструкции зоопарка, первой очередью которого стала новая входная группа, и подсчитали, что примерно это будет стоить 1,6 миллиарда гривен. В настоящее время это неподъемная сумма для бюджета Одессы.

Об этом сообщил 19 сентября директор департамента международного сотрудничества Иван Липтуга.во время заседания Постоянной комиссии по вопросам образования, спорта и взаимодействия с общественными организациями.

“Мы понимаем, что выносить такой вопрос на сессию бессмысленно”, — отметил он.

В горсовете сейчас рассматривают возможность уменьшения расходов и растягивания финансирования на 5–10 лет.

Во время заседания профильной комиссии также приняли решение сократить расходы на пополнение коллекции животных.

Депутаты отметили, что опыт Харькова, где реконструкция зоопарка обошлась в 2,5 миллиарда гривен за счет кредитных средств, может не сработать в Одессе, ведь это вызовет возмущение общественности.

«У нас бюджет развития 1,5 миллиарда, и если мы задумаем тратить такие средства, сразу возникнут вопросы, а нужно ли это», — отметил председатель комиссии Олег Этнарович.

Напомним, Одесскому зоопарку необходима реконструкция кормоблока, замена морозильных установок, восстановление сенохранилища, повреждённого в результате прилёта, а также расширение и модернизация старых вольеров, которые морально устарели. Ранее из бюджета Одессы выделили 5 миллионов грн для установки нового котла в зоопарке.

