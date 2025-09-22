Ключевые моменты:

  • Одесский горсовет обсудил вопрос реконструкции зоопарка, ориентировочная стоимость которой составила 1,6 миллиарда гривен.
  • Сейчас рассматривают варианты сокращения расходов и распределения финансирования на 5–10 лет.
  • Депутаты также решили урезать траты на пополнение коллекции животных, отметив, что харьковский опыт реконструкции зоопарка за кредитные средства может вызвать недовольство одесситов.

1,6 миллиарда на зоопарк: в горсовете спорят о расходах

Специалисты Департамента международного сотрудничества, культуры и маркетинга актуализировали проект реконструкции зоопарка, первой очередью которого стала новая входная группа, и подсчитали, что примерно это будет стоить 1,6 миллиарда гривен. В настоящее время это неподъемная сумма для бюджета Одессы. 

Об этом сообщил 19 сентября директор департамента международного сотрудничества Иван Липтуга.во время заседания Постоянной комиссии по вопросам образования, спорта и взаимодействия с общественными организациями. 

“Мы понимаем, что выносить такой вопрос на сессию бессмысленно”, — отметил он. 

В горсовете сейчас рассматривают возможность уменьшения расходов и растягивания финансирования на 5–10 лет.

Во время заседания профильной комиссии также приняли решение сократить расходы на пополнение коллекции животных. 

Депутаты отметили, что опыт Харькова, где реконструкция зоопарка обошлась в 2,5 миллиарда гривен за счет кредитных средств, может не сработать в Одессе, ведь это вызовет возмущение общественности.

«У нас бюджет развития 1,5 миллиарда, и если мы задумаем тратить такие средства, сразу возникнут вопросы, а нужно ли это», — отметил  председатель комиссии Олег Этнарович.

Напомним, Одесскому зоопарку необходима реконструкция кормоблока, замена морозильных установок, восстановление сенохранилища, повреждённого в результате прилёта, а также расширение и модернизация старых вольеров, которые морально устарели. Ранее из бюджета Одессы выделили 5 миллионов грн для установки нового котла в зоопарке.

Читайте также: В мэрии Одессы передумали покупать общественные туалеты за миллионы

 

