Ключевые моменты:
- Одесский горсовет обсудил вопрос реконструкции зоопарка, ориентировочная стоимость которой составила 1,6 миллиарда гривен.
- Сейчас рассматривают варианты сокращения расходов и распределения финансирования на 5–10 лет.
- Депутаты также решили урезать траты на пополнение коллекции животных, отметив, что харьковский опыт реконструкции зоопарка за кредитные средства может вызвать недовольство одесситов.
1,6 миллиарда на зоопарк: в горсовете спорят о расходах
Специалисты Департамента международного сотрудничества, культуры и маркетинга актуализировали проект реконструкции зоопарка, первой очередью которого стала новая входная группа, и подсчитали, что примерно это будет стоить 1,6 миллиарда гривен. В настоящее время это неподъемная сумма для бюджета Одессы.
Об этом сообщил 19 сентября директор департамента международного сотрудничества Иван Липтуга.во время заседания Постоянной комиссии по вопросам образования, спорта и взаимодействия с общественными организациями.
“Мы понимаем, что выносить такой вопрос на сессию бессмысленно”, — отметил он.
В горсовете сейчас рассматривают возможность уменьшения расходов и растягивания финансирования на 5–10 лет.
Во время заседания профильной комиссии также приняли решение сократить расходы на пополнение коллекции животных.
Депутаты отметили, что опыт Харькова, где реконструкция зоопарка обошлась в 2,5 миллиарда гривен за счет кредитных средств, может не сработать в Одессе, ведь это вызовет возмущение общественности.
«У нас бюджет развития 1,5 миллиарда, и если мы задумаем тратить такие средства, сразу возникнут вопросы, а нужно ли это», — отметил председатель комиссии Олег Этнарович.
Напомним, Одесскому зоопарку необходима реконструкция кормоблока, замена морозильных установок, восстановление сенохранилища, повреждённого в результате прилёта, а также расширение и модернизация старых вольеров, которые морально устарели. Ранее из бюджета Одессы выделили 5 миллионов грн для установки нового котла в зоопарке.
