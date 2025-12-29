Ключевые моменты:

В клубе Ministerium зафиксировали публичное воспроизведение песен российских исполнителей.

Видео с вечеринки опубликовали сами посетители.

За подобного рода нарушения языкового законодательства предусмотрены штрафы до 11,9 тыс. грн.

Ранее из-за подобного инцидента в Одессе закрыли клуб Palladium.

Музыка страны-агрессора на вечеринке

Поводом для скандала послужили видеоролики, которые посетители заведения выложили в социальные сети. На кадрах отчетливо слышно, что развлекательная программа сопровождалась песнями российских исполнителей, что прямо запрещено законом.

Стоит отметить, что подобные случаи уже становились основанием для проверок со стороны властей и правоохранительных органов.

Что грозит заведению?

Согласно действующему законодательству Украины, публичное воспроизведение музыки российских артистов в общественных местах может повлечь административную ответственность. В соответствии со статьей 188-52 Кодекса Украины об административных правонарушениях, за такое нарушение предусмотрен штраф от 3,4 тыс. до 5,1 тыс. гривен. В случае повторного нарушения сумма штрафа увеличивается и составляет от 8,5 тыс. до 11,9 тыс. гривен.

Стоит отметить, что если в песнях будет обнаружено оправдание российской агрессии или пропаганда войны, ответственность может смениться на уголовную (ст. 436-2 УК Украины), что подразумевает реальные сроки лишения свободы.

Жесткая реакция властей – уже не редкость

Напомним, в ноябре этого года в подобный скандал угодил известный одесский ночной клуб Palladium. Тогда во время вечеринки в честь Хэллоуина диджей включил песню российского исполнителя перед более чем тысячей посетителей заведения.

На жалобу проукраинских активистов не замедлил отреагировать глава Одесской ОВА Олег Кипер – он поручил соответствующим департаментам военной администрации «разобраться в ситуации и дать правовую оценку действиям заведения». Тогда заведение закрыли распоряжением администрации на время проведения официальной проверки.

Этот инцидент стал одним из самых громких примеров реакции властей на подобные нарушения в городе.

Будет ли применена аналогичная санкция к Ministerium – станет известно в ближайшее время после реакции правоохранительных органов.

