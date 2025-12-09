Ключевые моменты:

В Одессе могут ввести бесплатный проезд для детей от 7 до 16 лет.

Проездные будут выдаваться в школах и действовать в течение года.

Изначальная идея сделать транспорт бесплатным для всех горожан оказалась слишком затратной.

Детские билеты обойдутся бюджету примерно в 50–70 млн грн в год.

В мэрии пока не подтвердили и не опровергли запуск проекта.

По информации издания «Думская», сейчас проект еще на стадии обсуждения.

Изначально в мэрии рассматривали вариант сделать электротранспорт бесплатным для всех жителей города, но после расчетов выяснилось, что бюджет недополучит около 400 млн грн. И от данной идеи отказались. Детские билеты обойдутся значительно дешевле – примерно 50–70 млн грн в год.

Как отметил источник в горсовете, городской транспорт в принципе убыточен, и основная задача – сделать его удобным для горожан. Он также напомнил, что попытка сделать проезд бесплатным не нова, однако успехом тогда не увенчалась.

«Делать его бесплатным для всех не стоит. Люди обычно не ценят такое. Мы хорошо помним подобный жест во время первой каденции Гурвица. Тогда этот ход привел электротранспорт в упадок и позволил расцвести маршруточному бизнесу», – отметил источник.

Стоит отметить, что пока официально в мэрии информацию о запуске проекта не подтвердили и не опровергли.

Напомним, 6 декабря, в День святого Николая, по Одессе курсировали празднично украшенные трамваи и троллейбусы. Маршруты были бесплатными, а на специальных рейсах детей ждали сладкие подарки от Святого Николая.