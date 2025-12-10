Ключевые моменты:

Полиция Одесской области изъяла из автомобиля местного жителя два корпуса боевых гранат Ф-1 и два запала.

Гранаты были обнаружены в багажнике авто.

Мужчине грозит до 7 лет заключения.

Гранаты нашли в багажнике

По информации пресс-службы Главном управлении Нацполиции Одесской области, в Белгород-Днестровском районе задержан 37-летний мужчина, у которого в багажнике обнаружили два корпуса гранат Ф-1 и два запала. Добавим, что, по заключению взрывотехников, эти боеприпасы пригодны для использования.

Следует отметить, что задержанный не смог объяснить происхождение или цель хранения взрывчатки.

Мужчине, по факту незаконного хранения или ношения боеприпасов, объявили подозрение по уголовной статье. Ему грозит до семи лет заключения.

Суд применил к подозреваемому заключение под стражу с возможностью внесения залога в размере 75 700 гривен.

Напомним, вчера, 9 декабря на Фонтанской дороге в Одессе застрелили 45-летнего мужчину. Полиция не подтверждает информацию о принадлежности погибшего к ВСУ. Человек мог быть членом иудейской общины и имел серьезные финансовые проблемы, связанные с долгами.

