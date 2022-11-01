Новости Одессы и Одесской области

Что мы должны знать о Европейском союзе

Что мы должны знать о Европейском союзе

В первый день ноября Европейский союз отмечает свой 30-летний юбилей. С какой целью он был создан, почему страны стремятся в ЕС и что принесет вступление в Евросоюз Украине, разбиралась «Одесская жизнь».

Евросоюз: создан ради мира и процветания

Евросоюз, флаги стран

В 1992 году в нидерландском городе Маастрихт главами 12 стран был подписан «Договор о Европейском союзе». Государства решили объединиться для участия в совместной экономической и политической деятельности. В силу договор вступил 1 ноября 1993 года.

На сегодняшний день в Евросоюз входят 27 стран: Австрия, Бельгия, Болгария, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Ирландия, Испания, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швеция и Эстония.

В ЕС действует единый рынок товаров и услуг, принята общая политика в области торговли, сельского хозяйства, рыболовства и регионального развития. Еще одна из целей создания Евросоюза – свободное перемещение людей между странами. Договор об отмене внутреннего погранконтроля был заключен в люксембургском городе Шенген. Отсюда и пошло название визы.

Официальный девиз ЕС – «Единство в многообразии». Он символизирует разнообразие европейских культур и наций и общую цель – достижение мира и процветания.

Территория четырех свобод и единых стандартов

В 2002 году 12 стран ЕС ввели на своей территории единую валюту – «евро». Но в Швеции, Польше, Чехии, Хорватии, Румынии, Венгрии и Болгарии пока что используют собственную платежную систему. Это необходимо для ослабления рисков, которые могут возникнуть при объединении с неравными экономиками.

Евросоюз считается территорией «четырех свобод»: передвижения граждан, движения капитала, перемещения товаров и предоставления услуг. А чтобы для этого не возникало препятствий, ЕС старается привести законы стран-участниц к единым стандартам.

Наличие общего экономического пространства означает, что граждане ЕС могут работать в любой из стран Евросоюза без специальных разрешений. То же касается и ведения бизнеса. А школьники и студенты, переехав в другую страну, могут там продолжить обучение. Ведь учебные программы во всех государствах ЕС похожи. Единые стандарты действуют также в системах здравоохранения и пенсионного обеспечения.

Как вступить в Евросоюз?

Евросоюз, вступление

Для вступления в ЕС государство обязано соблюдать принципы демократии, уважения прав человека, правового государства. Стране-кандидату необходимо иметь конкурентоспособную рыночную экономику, признавать общие правила и стандарты ЕС. А также – провести реформы.

Сегодня статус кандидата на вступление в ЕС имеют Албания, Черногория, Северная Македония, Турция, Сербия, Украина и Молдова. Пока что не соответствуют требованиям ЕС, но хотят в него вступить: Косово, Босния и Герцеговина, Грузия.

Каждая страна имеет право на выход в соответствии с Договором о ЕС. На сегодняшний день им воспользовалась только Великобритания, покинувшая Евросоюз в 2020 году.

Договор о Евросоюзе допускает введение санкций против стран, нарушающих его ценности. Нарушителя могут отключить от финансовых проектов и программ развития или временно приостановить право голоса в Совете ЕС. Так, в 2018 году Еврокомиссия ввела санкции против Польши за нарушение принципа независимости суда. В итоге парламент Польши был вынужден отменить спорные законы в целях соблюдения принципов ЕС.

Как формируется бюджет ЕС и на что он тратится?

Бюджет Евросоюза формируется в основном из взносов государств-участников. Расходуются средства на программы развития сельского хозяйства и природных ресурсов; расширение транспортных сетей ЕС; научные исследования и разработки; помощь отстающим регионам. Субсидирование более слабых стран нужно, чтобы подключить их к единому рынку ЕС. Поэтому ежегодно дотации получают Польша, Румыния, Греция, Португалия, Испания. Последнее время обсуждается вариант, когда размер субсидий будет связан с соблюдением страной-получателем «принципов демократии» и «европейских ценностей».

Что даст Украине членство в ЕС?

Евросоюз и Украина

Еще полгода назад мало кто верил, что наша страна может стать членом Европейского союза. В самой организации говорили, что Украина далека от требований ЕС, а евросообщество не готово к расширению. Но в июне наша страна получила статус кандидата. Правда, в этом статусе Украина может «зависнуть» на неопределенный срок.

Вступление в ЕС должно ускорить экономическое развитие Украины. Ведь это откроет для нас европейские рынки. Увеличение экспорта послужит наращиванию производства, что создаст новые рабочие места. А расширение импорта повысит конкуренцию и, следовательно, снизятся цены, а качество товаров и услуг повысится.

Украинская система образования будет подтягиваться к европейским стандартам. И после окончания вузов наши студенты получат дипломы, признанные в Европе.

Также Украине придется решить проблему коррупции.

Конечно, вступление в Евросоюз имеет и негативные стороны. Соперничество на европейских рынках, бесспорно, будет способствовать экономическому развитию. Но ряд наших предпринимателей могут проиграть в конкурентной борьбе.

Фото из открытых источников

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
  • Из жизни одесских привидений: трагедия в оперном и Розовая Дама (видео)
    Из жизни одесских привидений: трагедия в оперном и Розовая Дама (видео)

    Помимо того, что сегодня, 31 октября, 250-й день войны, не следует забывать, что в этот день многие отмечают немного специфический, но в то же время такой мистический и манящий праздник Хэллоуин – день, в который так или иначе принято вспоминать нечистую силу.
    И, думается, сегодня – вполне подходящий день для того чтобы вспомнить о самых известных одесских привидениях.

    ПОДРОБНЕЕ
  • Одесситы, которых мы не знали
    Одесситы, которых мы не знали

    Одесса пережила много войн, вот и сейчас она снова находится под вражеским прицелом. Нередко одесситы покидали родной город в поисках лучшей судьбы. На долю многих из них выпало жить в военное время, сражаться на реальном или невидимом фронте, носить форму различных армий, но при этом они всегда оставались одесситами, проявляя мужество, чувство юмора и талант противостоять всем превратностям судьбы.

    ПОДРОБНЕЕ
  • Пенсии, зарплаты и рабочие места: как ЕС поддерживает Украину?
    Пенсии, зарплаты и рабочие места: как ЕС поддерживает Украину?

    ЕС поддерживает Украину не только на словах, но и на деле. Миллиарды евро выделяются нашей стране коллективной Европой, чтобы украинцам по-прежнему, даже при продолжающихся боевых действиях, в полном объеме выплачивали зарплаты, пенсии, чтобы сохранялись рабочие места, а экономика оставалась на плаву.

    ПОДРОБНЕЕ
  • Что даст Одессе включение в «Список ЮНЕСКО»?
    Что даст Одессе включение в «Список ЮНЕСКО»?

    11 октября 2022 года власти Одессы передали представителям ЮНЕСКО номинационное досье для включения исторического центра города в Основной список Всемирного наследия этой организации по ускоренной процедуре. Это досье уже в Париже. Его должны рассмотреть на ближайшей сессии Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО.
    А 20 октября 2022 года в Одессе завершилось голосование о дальнейшей судьбе памятника «Основателям Одессы», длившееся ровно месяц. По предварительной информации, большинство из принявших участие в голосовании отдали предпочтение варианту «Демонтировать памятник полностью» (хотя последнее слово в данном вопросе еще предстоит сказать одесским депутатам).

    ПОДРОБНЕЕ
  • УПА в Одессе: как Шухевич у нас спецслужбы дурил
    УПА в Одессе: как Шухевич у нас спецслужбы дурил

    Одним из самых известных деятелей в истории УПА был Роман Шухевич, главнокомандующий с 1943 года, который носил псевдоним Тарас Чупринка. Он дважды приезжал в Одессу на лечение. И хотя на него охотились советские спецслужбы, оба раза оставлял их, что называется, с носом.

    ПОДРОБНЕЕ
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2022, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить