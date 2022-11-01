Что мы должны знать о Европейском союзе

В первый день ноября Европейский союз отмечает свой 30-летний юбилей. С какой целью он был создан, почему страны стремятся в ЕС и что принесет вступление в Евросоюз Украине, разбиралась «Одесская жизнь».

Евросоюз: создан ради мира и процветания

В 1992 году в нидерландском городе Маастрихт главами 12 стран был подписан «Договор о Европейском союзе». Государства решили объединиться для участия в совместной экономической и политической деятельности. В силу договор вступил 1 ноября 1993 года.

На сегодняшний день в Евросоюз входят 27 стран: Австрия, Бельгия, Болгария, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Ирландия, Испания, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швеция и Эстония.

В ЕС действует единый рынок товаров и услуг, принята общая политика в области торговли, сельского хозяйства, рыболовства и регионального развития. Еще одна из целей создания Евросоюза – свободное перемещение людей между странами. Договор об отмене внутреннего погранконтроля был заключен в люксембургском городе Шенген. Отсюда и пошло название визы.

Официальный девиз ЕС – «Единство в многообразии». Он символизирует разнообразие европейских культур и наций и общую цель – достижение мира и процветания.

Территория четырех свобод и единых стандартов

В 2002 году 12 стран ЕС ввели на своей территории единую валюту – «евро». Но в Швеции, Польше, Чехии, Хорватии, Румынии, Венгрии и Болгарии пока что используют собственную платежную систему. Это необходимо для ослабления рисков, которые могут возникнуть при объединении с неравными экономиками.

Евросоюз считается территорией «четырех свобод»: передвижения граждан, движения капитала, перемещения товаров и предоставления услуг. А чтобы для этого не возникало препятствий, ЕС старается привести законы стран-участниц к единым стандартам.

Наличие общего экономического пространства означает, что граждане ЕС могут работать в любой из стран Евросоюза без специальных разрешений. То же касается и ведения бизнеса. А школьники и студенты, переехав в другую страну, могут там продолжить обучение. Ведь учебные программы во всех государствах ЕС похожи. Единые стандарты действуют также в системах здравоохранения и пенсионного обеспечения.

Как вступить в Евросоюз?

Для вступления в ЕС государство обязано соблюдать принципы демократии, уважения прав человека, правового государства. Стране-кандидату необходимо иметь конкурентоспособную рыночную экономику, признавать общие правила и стандарты ЕС. А также – провести реформы.

Сегодня статус кандидата на вступление в ЕС имеют Албания, Черногория, Северная Македония, Турция, Сербия, Украина и Молдова. Пока что не соответствуют требованиям ЕС, но хотят в него вступить: Косово, Босния и Герцеговина, Грузия.

Каждая страна имеет право на выход в соответствии с Договором о ЕС. На сегодняшний день им воспользовалась только Великобритания, покинувшая Евросоюз в 2020 году.

Договор о Евросоюзе допускает введение санкций против стран, нарушающих его ценности. Нарушителя могут отключить от финансовых проектов и программ развития или временно приостановить право голоса в Совете ЕС. Так, в 2018 году Еврокомиссия ввела санкции против Польши за нарушение принципа независимости суда. В итоге парламент Польши был вынужден отменить спорные законы в целях соблюдения принципов ЕС.

Как формируется бюджет ЕС и на что он тратится?

Бюджет Евросоюза формируется в основном из взносов государств-участников. Расходуются средства на программы развития сельского хозяйства и природных ресурсов; расширение транспортных сетей ЕС; научные исследования и разработки; помощь отстающим регионам. Субсидирование более слабых стран нужно, чтобы подключить их к единому рынку ЕС. Поэтому ежегодно дотации получают Польша, Румыния, Греция, Португалия, Испания. Последнее время обсуждается вариант, когда размер субсидий будет связан с соблюдением страной-получателем «принципов демократии» и «европейских ценностей».

Что даст Украине членство в ЕС?

Еще полгода назад мало кто верил, что наша страна может стать членом Европейского союза. В самой организации говорили, что Украина далека от требований ЕС, а евросообщество не готово к расширению. Но в июне наша страна получила статус кандидата. Правда, в этом статусе Украина может «зависнуть» на неопределенный срок.

Вступление в ЕС должно ускорить экономическое развитие Украины. Ведь это откроет для нас европейские рынки. Увеличение экспорта послужит наращиванию производства, что создаст новые рабочие места. А расширение импорта повысит конкуренцию и, следовательно, снизятся цены, а качество товаров и услуг повысится.

Украинская система образования будет подтягиваться к европейским стандартам. И после окончания вузов наши студенты получат дипломы, признанные в Европе.

Также Украине придется решить проблему коррупции.

Конечно, вступление в Евросоюз имеет и негативные стороны. Соперничество на европейских рынках, бесспорно, будет способствовать экономическому развитию. Но ряд наших предпринимателей могут проиграть в конкурентной борьбе.

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