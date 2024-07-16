В Одессе прохожий пожелал смерти военным, завязалась драка, — комментарий ОК «Юг»

В Одессе прохожий пожелал смерти военным, завязалась драка, — комментарий ОК «Юг»

В Одессе произошла драка между мужчинами в военной форме и гражданским. Прохожий, увидев сотрудников ТЦК, начал громко ругаться и показывать непристойные жесты. Другие военные вынуждены были «успокоить гражданина».

Конфликт произошел в понедельник, 15 июля, возле Куликова поля, на углу улиц Канатной и Пироговской. Прохожий провоцировал двух сотрудников ТЦК оскорблениями и угрожал кулаками. На видео, распространенном в соцсетях, двое мужчин в военной форме заломили нападающего и повалили на асфальт.

В Оперативном командовании «Юг» прокомментировали стычку.

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Военные отметили, что в Одессе пьяный гражданский прохожий начал ругаться и показывать непристойные жесты, когда увидел представителей ТЦК. Неподалеку были военные, которые проходили лечение в госпитале. Услышав оскорбления, они подошли к мужчине и вежливо попросили успокоиться. На это нетрезвый мужчина ответил еще большими угрозами, пожеланиями смерти и начал бросаться с кулаками на военнослужащих.

Раненые военные вынуждены были оказать сопротивление и успокоить гражданина.

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В ОК «Юг» заверили, что работники Территориального центра комплектования не причастны к конфликту.

«Обращаемся ко всем жителям Одессы и области: военные прямо сейчас защищают наше государство от врага. Защищают каждого из вас. Сбивают ракеты, уничтожают оккупантов, топят вражеский флот. Эти люди — герои.
Большинство военнослужащих ВСУ — мобилизованные граждане, которые выполняют свой конституционный долг. Поэтому УВАЖЕНИЕ к ВСУ должно быть у каждого на первом месте.
Оскорбление военнослужащих должно жестко наказываться. Кто хочет продемонстрировать свою смелость — ждем в рядах украинской армии. Именно там сейчас находятся храбрые мужчины», — отметили в ОК «Юг».

 

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