На Одесчине 44-летний мужчина вызвал медиков, заявив, что его мать «упала», но полиция установила: это было избиение.

Женщина умерла от тяжелых травм головы.

Мужчину задержали, ему сообщили о подозрении в умышленно нанесении побоев, приведших к смерти потерпевшей.

Суд отправил подозреваемого под стражу.

Как сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области, несколько дней назад среди ночи 44-летний мужчина вызвал скорую помощь, утверждая, что его мать якобы упала в доме и получила травмы. Однако прибывшие по адресу медики обнаружили женщину уже без признаков жизни и сразу уведомили полицию.

Во время первоочередных следственно-оперативных действий сотрудники территориального подразделения полиции установили: травмы были нанесены не случайно. Мужчина пытался скрыть правду и выдать случившееся за несчастный случай.

По данным следствия, между родственниками произошел бытовой конфликт, во время которого мужчина несколько раз ударил мать кулаком по голове. Предварительной причиной смерти стало травматическое кровоизлияние и отек головного мозга. Окончательные выводы даст судебно-медицинская экспертиза.

Подозреваемого задержали. После сбора доказательств следователи сообщили ему о подозрении по ч.2 ст.121 УК Украины – умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшей. Ему может грозить до 10 лет лишения свободы.

Суд избрал мужчине меру пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное расследование продолжается.

