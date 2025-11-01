Ключевые моменты:
- В Одесской области восстановили участок трассы Т-16-07 Килия – Вилково длиной 8 километров.
- Работы выполнялись без остановки движения и за счет эксплуатационного содержания.
- Дорога соединяет четыре порта Измаильского района и обеспечивает проезд экстренных служб.
О завершении работ сообщили накануне в пресс-службе Агентства восстановления.
«Дорожники провели работы по восстановлению поперечного профиля дорожного покрытия и основания. Уложили асфальтобетонное покрытие на всей протяженности ремонтных работ. Нанесли дорожную разметку и установили дорожные знаки», – отмечается в сообщении.
Как сообщается, работы выполнялись исключительно за счет эксплуатационного содержания при наличии финансирования и без остановки движения автотранспорта.
Помимо того, что трасса Килия – Вилково соединяет четыре порта Измаильского района, она также является ключевой дорогой для сокращения пути и обеспечивает проезд пожарной, скорой помощи и других экстренных служб к населенным пунктам местных громад.
Как сообщалось ранее, Украина готовит масштабную реконструкцию стратегической трассы М-15 Одесса–Рени (до Бухареста). Проект охватит более 300 километров пути и станет частью европейского маршрута Е87.