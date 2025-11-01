Ключевые моменты:

В Одесской области восстановили участок трассы Т-16-07 Килия – Вилково длиной 8 километров.

Работы выполнялись без остановки движения и за счет эксплуатационного содержания.

Дорога соединяет четыре порта Измаильского района и обеспечивает проезд экстренных служб.

О завершении работ сообщили накануне в пресс-службе Агентства восстановления.

«Дорожники провели работы по восстановлению поперечного профиля дорожного покрытия и основания. Уложили асфальтобетонное покрытие на всей протяженности ремонтных работ. Нанесли дорожную разметку и установили дорожные знаки», – отмечается в сообщении.

Как сообщается, работы выполнялись исключительно за счет эксплуатационного содержания при наличии финансирования и без остановки движения автотранспорта.

Помимо того, что трасса Килия – Вилково соединяет четыре порта Измаильского района, она также является ключевой дорогой для сокращения пути и обеспечивает проезд пожарной, скорой помощи и других экстренных служб к населенным пунктам местных громад.

Как сообщалось ранее, Украина готовит масштабную реконструкцию стратегической трассы М-15 Одесса–Рени (до Бухареста). Проект охватит более 300 километров пути и станет частью европейского маршрута Е87.