Ключевые моменты:

В парке цветет редкий мачок желтый, который охраняется и внесен в Красную книгу Украины

Растение растет только на двух нетронутых участках пересыпи, где строго охраняется

Что это за растение

Мачок желтый (Glaucium flavum) распространен в литоральной полосе вдоль побережья Черного моря и лиманов. Ранее это растение было также распространено по побережью Азовского моря. Сейчас в Национальном природном парке «Тузловские лиманы» оно растет исключительно на двух участках пересыпи, где отсутствует антропогенная нагрузка.

Ученые подчеркивают, что для сохранения и приумножения популяции мачка желтого важно расширять заповедные территории в прибрежных полосах. К таким уникальным территориям относятся, в частности, пересыпь лиманов Сасык и Джантшейский. Соответствующая охрана и восстановление природных условий будут способствовать сохранению этого важного вида.

