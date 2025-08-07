Ключевые моменты:
- В парке цветет редкий мачок желтый, который охраняется и внесен в Красную книгу Украины
- Растение растет только на двух нетронутых участках пересыпи, где строго охраняется
Что это за растение
Мачок желтый (Glaucium flavum) распространен в литоральной полосе вдоль побережья Черного моря и лиманов. Ранее это растение было также распространено по побережью Азовского моря. Сейчас в Национальном природном парке «Тузловские лиманы» оно растет исключительно на двух участках пересыпи, где отсутствует антропогенная нагрузка.
Ученые подчеркивают, что для сохранения и приумножения популяции мачка желтого важно расширять заповедные территории в прибрежных полосах. К таким уникальным территориям относятся, в частности, пересыпь лиманов Сасык и Джантшейский. Соответствующая охрана и восстановление природных условий будут способствовать сохранению этого важного вида.
