В Одесской области заключено более 7 тысяч кредитных договоров на сумму более 26,7 млрд гривен

ПриватБанк стал лидером по количеству сделок, а область занимает 4 место среди регионов по их количеству

Детали по программе кредитования

По состоянию на 4 августа 2025 года в Одесской области оформлено 7 328 кредитных договоров в рамках государственной программы «Доступные кредиты 5-7-9%». Общая сумма привлеченных средств составляет более 26,7 миллиарда гривен, что составляет 6,4% от общего объема программы по Украине. По количеству договоров Одесская область заняла 4 место среди всех регионов, а по объему привлеченных средств — 6 место.

Наиболее активным банком региона является ПриватБанк, который обслуживает 3 724 кредитные сделки на сумму 5,75 миллиарда гривен. Предприниматели используют средства чаще всего на развитие перерабатывающей промышленности (13,6 млрд грн), инвестиционных проектов (12,6 млрд грн) и поддержку бизнеса в зонах боевых действий (11,2 млрд гривен).

Программа предоставляет микро-, малым и средним предприятиям кредитование под льготные процентные ставки 5%, 7%, 9%, а для предприятий в зонах повышенного риска — даже под 1% сроком до 5 лет. Участниками программы в Одесской области стали уже 27 банков.

