Ключевые моменты:

На побережье Одесской области погибли сотни миллионов божьих коровок семиточечных.

Эколог связывает массовую гибель насекомых с увеличением популяции тли и одновременной жатвой.

Вероятные причины экологического явления

Напомним, недавно «Одесская жизнь» сообщала, божьи коровки массово заполонили Одессу и побережье области.

Эколог Иван Русев выдвинул две основные версии, которые могли привести к такому явлению. Первая вероятная причина — это повышенная влажность весной, которая вызвала стремительный рост численности тли (тли). В ответ на это произошло массовое размножение божьих коровок, которые питаются этими вредителями.

Второй причиной такого нашествия, а впоследствии и гибели насекомых, ученый считает массовую жатву. По его словам, большое количество зерновых культур в Украинском Причерноморье убрали одновременно, что резко лишило божьих коровок их кормовой базы.

Иван Русев отметил важность сохранения нераспаханных природных территорий дикой природы. Именно на таких участках, по его словам, насекомые имеют возможность перераспределяться и поддерживать необходимый баланс экосистем, что помогает избежать подобных массовых явлений в будущем.

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