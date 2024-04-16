Они выбрали Украину: в Одесской области поселились розовые фламинго и краснокнижные пеликаны

— В настоящее время в национальном парке находятся 58 птиц. Уровень воды в лимане сейчас высокий, но есть безопасные для гнездования места. Однако фламинго ежедневно подвергаются опасности из-за военных действий и частых взрывов, ведь они очень чувствительные птицы. Если шумовая нагрузка и фактор беспокойства будут высокие, они не смогут размножаться, — отметил Иван Русев.

Гнездовой ареал этих птиц обычно охватывает Африку, Южную Европу и Азию, поэтому у нас фламинго гость редкий. Первые птицы-«разведчики» в Тузловских лиманах появились в 2021 году. Тогда в главных колониях фламинго в Турции, на озере Туз, погибло много птенцов и взрослых птиц.

— Мы тогда прогнозировали, что они скоро обязательно загнездятся у нас. И вот военный год, 2023-й. Они появились в нашем парке 24 апреля, а в мае сразу выбрали место для гнездования на побережье лимана Бурнас, возле села Базарьянка. Но там гнездование было неудачным: днем постоянно наведывались дети полюбоваться, ночью браконьеры — совсем с другой целью, много домашних собак — все это, несмотря на построенные птицами 270 гнезд, заставило их покинуть опасное место. Но мы верили, что они обязательно найдут другое место в национальном парке и выведут птенцов. Так и произошло. В конце июня 2023 года они загнездились в очень интересном месте парка — на границе больших Тузловских лиманов Шаганы и Алибей, — рассказал доктор биологических наук.

Как утверждают ученые, за время полномасштабного вторжения фламинго вывели около 200 птенцов на водах Тузловских лиманов. Надеемся на новое пополнение и в этом году.

А в Нижнеднестровский природный парк вернулись сотни краснокнижных птиц — розовых и кудрявых пеликанов.

— Пеликаны, розовые и кудрявые, уже вернулись в Нижнеднестровский национальный природный парк и чувствуют себя достаточно комфортно. Около 300 птиц можно наблюдать то на Днестровском лимане, то на Белом озере, — сообщили в национальном парке.

Как отмечают природоохранники, рыбы для питания птицам хватает и чувствуют они себя комфортно.