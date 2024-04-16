Они выбрали Украину: в Одесской области поселились розовые фламинго и краснокнижные пеликаны

В национальный природный парк «Тузловские лиманы» прилетели первые розовые фламинго. Начальник научного отдела доктор биологических наук Иван Русев обратил внимание на то, что это «разведчики». Они прилетели, чтобы посмотреть, смогут ли их семьи гнездиться в национальном парке в этом году.
— В настоящее время в национальном парке находятся 58 птиц. Уровень воды в лимане сейчас высокий, но есть безопасные для гнездования места. Однако фламинго ежедневно подвергаются опасности из-за военных действий и частых взрывов, ведь они очень чувствительные птицы. Если шумовая нагрузка и фактор беспокойства будут высокие, они не смогут размножаться, — отметил Иван Русев.
Гнездовой ареал этих птиц обычно охватывает Африку, Южную Европу и Азию, поэтому у нас фламинго гость редкий. Первые птицы-«разведчики» в Тузловских лиманах появились в 2021 году. Тогда в главных колониях фламинго в Турции, на озере Туз, погибло много птенцов и взрослых птиц.
— Мы тогда прогнозировали, что они скоро обязательно загнездятся у нас. И вот военный год, 2023-й. Они появились в нашем парке 24 апреля, а в мае сразу выбрали место для гнездования на побережье лимана Бурнас, возле села Базарьянка. Но там гнездование было неудачным: днем постоянно наведывались дети полюбоваться, ночью браконьеры — совсем с другой целью, много домашних собак — все это, несмотря на построенные птицами 270 гнезд, заставило их покинуть опасное место. Но мы верили, что они обязательно найдут другое место в национальном парке и выведут птенцов. Так и произошло. В конце июня 2023 года они загнездились в очень интересном месте парка — на границе больших Тузловских лиманов Шаганы и Алибей, — рассказал доктор биологических наук.
Как утверждают ученые, за время полномасштабного вторжения фламинго вывели около 200 птенцов на водах Тузловских лиманов. Надеемся на новое пополнение и в этом году.
А в Нижнеднестровский природный парк вернулись сотни краснокнижных птиц — розовых и кудрявых пеликанов.
— Пеликаны, розовые и кудрявые, уже вернулись в Нижнеднестровский национальный природный парк и чувствуют себя достаточно комфортно. Около 300 птиц можно наблюдать то на Днестровском лимане, то на Белом озере, — сообщили в национальном парке.
Как отмечают природоохранники, рыбы для питания птицам хватает и чувствуют они себя комфортно.