Ключевые моменты

  • В пятницу, 8 августа, ожидаются существенные магнитные бури, способные повлиять на самочувствие.

Как  сообщает Центр прогнозирования космической погоды (SWPC) NOAA, в  пятницу, 8 августа, ожидается солнечная активность с К-индексом 6 (красный уровень), что соответствует сильным магнитным бурям, способным влиять на самочувствие и здоровье метеозависимых людей.

По классификации К-индекса, уровни от Кр 5 и выше считаются геомагнитными бурями, которые способны вызвать реакцию в организме человека. В первую очередь это касается лиц с сердечно-сосудистыми заболеваниями, расстройствами давления, хроническими болезнями, а также людей, чувствительных к изменениям погоды.

Что делать во время магнитной бури

Специалисты отмечают, что геомагнитные бури – это не аномалия, а регулярное природное явление. Однако в дни пиковой активности стоит проявить осмотрительность и заботиться о собственном здоровье.

Рекомендации для улучшения самочувствия:

  • Полноценный сон не менее 7-8 часов.
  • Избегание физических и эмоциональных перегрузок.
  • Ограничение времени перед экранами компьютеров и смартфонов.
  • Рациональное питание с преобладанием овощей, фруктов, легкой пищи.
  • Отказ от кофе, алкоголя, энергетиков и фастфуда.
  • Употребление достаточного количества воды.
  • Прогулки на свежем воздухе с избеганием прямых солнечных лучей.

Людям с хроническими заболеваниями советуют иметь при себе необходимые медикаменты и обращаться к врачу в случае ухудшения состояния.

