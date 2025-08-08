Ключевые моменты
- В пятницу, 8 августа, ожидаются существенные магнитные бури, способные повлиять на самочувствие.
Как сообщает Центр прогнозирования космической погоды (SWPC) NOAA, в пятницу, 8 августа, ожидается солнечная активность с К-индексом 6 (красный уровень), что соответствует сильным магнитным бурям, способным влиять на самочувствие и здоровье метеозависимых людей.
По классификации К-индекса, уровни от Кр 5 и выше считаются геомагнитными бурями, которые способны вызвать реакцию в организме человека. В первую очередь это касается лиц с сердечно-сосудистыми заболеваниями, расстройствами давления, хроническими болезнями, а также людей, чувствительных к изменениям погоды.
Что делать во время магнитной бури
Специалисты отмечают, что геомагнитные бури – это не аномалия, а регулярное природное явление. Однако в дни пиковой активности стоит проявить осмотрительность и заботиться о собственном здоровье.
Рекомендации для улучшения самочувствия:
- Полноценный сон не менее 7-8 часов.
- Избегание физических и эмоциональных перегрузок.
- Ограничение времени перед экранами компьютеров и смартфонов.
- Рациональное питание с преобладанием овощей, фруктов, легкой пищи.
- Отказ от кофе, алкоголя, энергетиков и фастфуда.
- Употребление достаточного количества воды.
- Прогулки на свежем воздухе с избеганием прямых солнечных лучей.
Людям с хроническими заболеваниями советуют иметь при себе необходимые медикаменты и обращаться к врачу в случае ухудшения состояния.