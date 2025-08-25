Ключевые моменты:

25 августа в Одесской области резко похолодало.

Причина — циклон SEVERIN и безоблачная ночь.

Температура утром: от +8,1°С до +11,4°С.

В Одессе +11,4°С, в Измаиле +8,4°С.

В Саратской громаде зафиксировано +3,7°С — новый температурный рекорд для августа (предыдущий +4,6°С, 1966 год).

Согласно информации Гидрометцентра Черного и Азовского морей, температура утром по области колебалась от +8,1°С до +11,4°С. На побережье было теплее, тогда как в центральных и северных районах отмечалось более значительное похолодание. Так, в Одессе утром было +11,4°С, в Измаиле — +8,4°С.

Особенно выделилась Саратская громада, где зафиксировали всего +3,7°С. Синоптики пояснили, что на этот показатель повлиял не только циклон, но и рельеф местности. Это значение стало новым температурным рекордом: предыдущий минимум августа в районе составлял +4,6°С и был зафиксирован в 1966 году.

Напомним, первый температурный рекорд этого лета зарегистрировали 26 июля, когда жара достигла +39,5°C. А 29 июля 2025 года стал самым прохладным за последние 89 лет.

