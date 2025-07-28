Ключевые моменты:

В Одесской области 26 июля установлен новый температурный рекорд

Максимальная температура — 39,5°C в Сарате и Болграде;

Последний подобный температурный максимум был в 1986 году — +35°C.

Самым “прохладным” местом в эту дату было Пивденное (+31,2°C).

По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, подобная жара последний раз фиксировалась в 1986 году, когда термометры показывали максимум +35°C.

Наиболее высокие показатели были зафиксированы в Сарате и Болграде, где столбики термометров достигли 39,5°C. В самой Одессе воздух прогрелся до 33°C, а немного прохладнее было в северных районах и вдоль побережья. Самым «прохладным» оказался город Пивденный, где воздух прогрелся до +31,2°C.

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