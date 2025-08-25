Ключевые моменты:

В сети и российских СМИ распространили фейк о якобы убийстве в Одессе полицейского Игоря Гапенко и его причастности к избиению гражданского.

Полиция официально опровергла эти сообщения: Гапенко жив, сейчас находится в отпуске.

Никакого избиения не было — у гражданина случился эпилептический приступ после употребления алкоголя, ему вызвали скорую.

На днях распространилась информация, что якобы в Одессе был убит старший лейтенант полиции Игорь Гапенко, который, по словам российских СМИ, был причастен к избиению гражданского.

Правоохранителти официально сообщили, что эта информация не соответствует действительности. Их сотрудник сейчас в отпуске и с ним все хорошо.

А что касается избиения гражданского, то «никаких противоправных действий в отношении него совершено не было».

“У гражданина действительно случился эпилептический приступ после употребления алкогольных напитков. Прохожая вызвала ему бригаду скорой помощи. Медики подтвердили у него диагноз «эпилепсия»”, — сообщили в полиции.

И отметили, что фотографии полицейского с подписью не имеют никакого отношения к следователю Игорю Гапенко и другим сотрудникам полиции Одесской области.

