Ключевые моменты:

  • Завтра, 12 января 2026, в Одессе и области сохранится сильная гололедица и порывистый ветер.
  • Горожан просят не парковать автомобили под деревьями и ЛЭП, а пешеходам рекомендуют выбирать устойчивую обувь.
  • Посещение пляжей опасно для жизни.
  • Синоптики прогнозируют морозную ночь (до -11°С по области) и дневную температуру около 0°С при западном ветре.

Гололедица и «деревопад»: одесситов предупреждают об опасности

Одесская мэрия обращается к жителям с просьбой быть предельно бдительными. Из-за порывистого ветра и осадков возможен «деревопад» и обрывы линий электропередач.

В связи с этим городские власти призывают одесситов по возможности ограничить передвижение по городу.

Основные рекомендации для горожан:

  • По возможности оставайтесь дома, особенно это касается пожилых людей, детей и беременных женщин.
  • Не оставляйте автомобили под деревьями, ЛЭП и на решетках ливневок – это мешает работе коммунальных служб и опасно для самого транспорта.

Как передвигаться по скользким улицам:

  • Выбирайте удобную обувь на рифленой подошве, забудьте о высоких каблуках.
  • Передвигайтесь медленно, на слегка согнутых ногах, наступая на всю ступню.
  • Не держите руки в карманах – это поможет удержать равновесие при падении.
  • Будьте крайне внимательны на дорогах: тормозной путь авто на льду увеличивается в разы. Ожидая транспорт на остановке, стойте подальше от края проезжей части.

Отдельное предупреждение касается прибрежной зоны. Штормовая погода в Черном море существенно усилила минную опасность. Волны могут сорвать морские мины с якорей и вынести их к берегу или заставить дрейфовать вдоль пляжей. В таких условиях риск неконтролируемого подрыва крайне высок, поэтому от посещения пляжной зоны желательно отказаться. А при обнаружении подозрительных предметов сразу звоните 102.

Прогноз погоды в Одессе на 12 января

В Одессе завтра переменная облачность. Без существенных осадков. Гололед.

Ветер западный, 7-12 м/с.

Температура ночью 6-8°С мороза, днем около 0°С.

Прогноз погоды в Одесской области на 12 января

По Одесской области завтра переменная облачность. Без существенных осадков. Гололедица.

Ветер западный, 7-12 м/с.

Температура ночью 6-11°С мороза, днем от 4°С мороза до 1°С тепла.

На автодорогах области видимость хорошая, гололедица.

