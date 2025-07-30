Ключевые моменты:

29 июля 2025 года в Одесской области установлен температурный рекорд – второй за это лето;

Температура воздуха в регионе составила от +28 до +30°C, что стало самым прохладным днем 29 июля за 89 лет;

Предыдущий минимум на эту дату был зафиксирован в 1936 году – тогда было +36,2°C;

Первый рекорд этого лета зарегистрировали 26 июля, когда жара достигла +39,5°C – это был самый жаркий день за 39 лет.

Как сообщили в Гидрометцентре Черного и Азовского морей, в понедельник, 29 июля 2025 года, температура воздуха в регионе опустилась до необычных для лета значений – от +28 до +30°C, что сделало этот день самым прохладным за последние 89 лет.

Ранее абсолютный минимум на эту дату фиксировался в 1936 году – тогда воздух прогревался до +36,2°C.

Это уже второй температурный рекорд нынешнего лета: первым стало 26 июля, когда в Одесской области столбики термометров поднимались до +39,5°C. Тогда был зафиксирован самый жаркий день почти за четыре десятилетия.

Синоптики продолжают наблюдать за погодными аномалиями и предупреждают: лето 2025 года может преподнести еще немало климатических сюрпризов.

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