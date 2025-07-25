— Лето пересекло свой экватор, а это значит, что нам, жителям большого города, жара донимает особенно. Наверное, вам знакома ситуация, когда в душном помещении или в транспорте становится плохо, а когда идете с такого мечтательного пляжа, — кружится голова. При высоких температурных показателях человеку могут угрожать сразу два удара — тепловой и солнечный, — отметила врач общей практики — семейной медицины Екатерина Орищенко.

Досье «ОЖ»

Екатерина Дмитриевна Орищенко окончила Одесский национальный медицинский университет, специализация — врач общей практики — семейной медицины.

Работает в одном из консультативно-диагностических центров Пересыпского района города Одессы. Оказывает полный перечень услуг семейного врача. Кроме того, пройдя соответствующее обучение, предоставляет пациентам и первичную психологическую помощь.

Екатерина Орищенко

Солнечный и тепловой удар: как их отличить и что опаснее

— Екатерина, а что опаснее: солнечный или тепловой удар?

— Оба довольно неприятны и могут вызвать серьезные проблемы со здоровьем. Сначала давайте определимся, чем отличается один от другого. Тепловой удар — это очень сильный перегрев тела, его можно получить и без солнечного воздействия, например, в горячих влажных помещениях при недостаточной циркуляции воздуха или в машине, а солнечный — это, прежде всего, перегрев головы под солнечными лучами.

— Как часто к вам обращаются летом пациенты с плохим самочувствием вследствие таких ударов?

— Обращаются, и это чаще уже последствия перегрева: ожоги, обострение сердечно-сосудистых заболеваний, повышение температуры тела без признаков инфекционных заболеваний и т.п. Кстати, жаропонижающие препараты в случае теплового удара не действуют.

Советы врача: как предотвратить чрезмерное воздействие жары?

— Но ведь многие из нас работают, поэтому ограничить передвижение в жару не всегда удается, как тогда уберечься?

— Прежде всего в зоне риска находятся дети, люди пожилого возраста, пациенты с хроническими заболеваниями и избыточной массой тела. Им надо быть особенно осторожными, а в целом всем нам необходимо придерживаться таких советов:

по возможности находитесь в тени, особенно с 11 до 16 часов;

пейте достаточное количество жидкости (желательно простую негазированную воду, если есть склонность к отекам, проконсультируйтесь с врачом относительно количества жидкости);

избегайте лишних физических нагрузок при высокой температуре — находиться в тренажерном зале без кондиционирования или заниматься на солнце — это уже не о здоровье;

правильно одевайтесь — головной убор обязателен! Одежда должна быть свободного кроя, светлых цветов, из натуральных тканей;

нелишне было бы использовать солнцезащитные средства и очки, но то и другое должно быть с достаточным уровнем защиты;

во время аномальной жары загорать вообще не стоит;

если любите купание в морской воде, то не стоит погружаться в нее внезапно, тело должно привыкнуть к разнице температур, и если вода холодная, а на улице за 30 — от купания лучше воздержаться;

если есть хронические заболевания, особенно сердечно-сосудистые, лекарства должны быть всегда под рукой;

по возможности спать в охлажденном помещении, ведь получить удар можно и ночью;

не садиться в раскаленное авто! Сначала его надо охладить. Ни в коем случае, даже на несколько минут, не оставлять в закрытом авто детей и домашних животных;

избегать алкоголя и кофеина, жареной и жирной пищи;

часто проветривать помещение, пользоваться кондиционером, сушить волосы холодной струей фена;

при первых признаках теплового или солнечного удара — позвать на помощь тех, кто рядом, или вызвать скорую помощь.

Опасные симптомы: на что обратить внимание в жару

— Екатерина, а как понять, что это именно тепловой или солнечный удар, а не проявление других заболеваний?

— Удары бывают нескольких степеней — от легкого до сложного. В случае появления симптомов необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью, ведь промедление может привести к случаям инсульта, инфаркта, комы и даже к летальному исходу.

Особенно опасно, если у человека есть:

внезапное повышение температуры до 39 градусов и выше;

судороги ног;

потеря сознания, его спутанность;

учащенное дыхание;

нарушение координации;

несмотря на высокую температуру тела, человек перестал потеть;

ощущение слабости, тошнота;

иногда сильная головная боль, проблемы со зрением.

Что делать при тепловом или солнечном ударе?

— Вот мы на пляже или в транспорте заметили человека, которому стало плохо или же сами почувствовали себя плохо, перегрелись. Что следует, а чего не следует делать?

— В любом случае, лучше вызвать скорую помощь, чтобы медицинский работник установил тяжесть случая. Ккрометого, у человека могут быть сопутствующие заболевания, о которых мы не знаем. До того, как приедут врачи, надо человека перенести в прохладное помещение, если это сделать невозможно, просто накрыть мокрым прохладнымполотенцем. Снять одежду, если она ограничивает движения или мешает дышать, сделать прохладный компресс и положить на лоб или затылок. Если человек потерял сознание, дать понюхать нашатырь. Если он в сознании, дать обычной прохладной воды. При остановке дыхания или сердечного ритма не ждать врачей, а оказать первую медицинскуюпомощь — сделать искусственное дыхание и массаж сердца.

Фото Центра общественного здоровья

— А как насчет лекарств, какие-то необходимо давать?

— Нет. Самая первая помощь — охладить человека.

— Нужно ли как-то восстанавливаться после теплового или солнечного удара?

— Если удар вызвал обострение хронических болезней (обычно это повышение давления, проявление сердечно-сосудистых и глазных болезней, патологий почек), обязательно придерживайтесьрекомендаций врача и самое главное — берегитесь в будущем. Лето и солнце должно приносить радость и укрепление здоровья, а не проблемы, с ним связанные.

Как действовать, если тепловой удар у ребенка

— Скажите, а эти советы только для взрослых? Подходят ли они детям?

— Да, вполне. Как вышеуказанная профилактика, так и первая помощь. Следует также помнить, что у малышей другая терморегуляция, еще не совсем сформирована. Поэтому пребывание на пляже или просто на солнце должно быть сведено к минимуму. Не нужно в первый же день отдыха пытаться получить загар или долго находиться в воде — она «притягивает» солнечные лучи. И постоянно следите, чтобы ребенок употреблял достаточное количество воды. Также учитывайте, что ребенок не всегда может точно описать, где и что у него болит, поэтому будьте внимательны, если малыш отказывается от еды и воды, стал без причины слишком капризным или плаксивым — это может свидетельствовать о «перегреве».

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