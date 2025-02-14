По результатам репатриационных мероприятий в Украину возвращены тела 757 павших защитников. Среди них — бойцы, погибшие на Кураховском, Покровском, Бахмутском, Угледарском, Луганском и Запорожском направлениях. Также возвращены тела погибших, которые находились в моргах на территории РФ.

Репатриация стала возможной благодаря совместной работе Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, Центрального управления гражданско-военного сотрудничества Генерального штаба ВС Украины, Объединенного центра при СБ Украины, МВД Украины, Офиса Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, Секретариата Уполномоченного по вопросам лиц пропавших без вести при особых обстоятельствах, ГСЧС Украины и других структур Сектора безопасности и обороны Украины.

Особая благодарность выражается Международному Комитету Красного Креста за содействие в организации процесса. Тела павших переданы в государственные специализированные учреждения, где следователи правоохранительных органов совместно с экспертными учреждениями МВД устанавливают личности погибших.

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