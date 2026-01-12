Ключевые моменты:

Обстрелы регионов: РФ атаковала скорую в Семеновке (Черниговщина), Киев и Одессу.

Программа Nightfall (Великобритания): Разработка баллистической ракеты для ВСУ для усиления обороны.

Потери врага за сутки.

РФ обстреливает регионы Украины

В Семеновке Черниговской области российские оккупанты обстреляли возвращавшийся по вызову автомобиль скорой помощи. В результате атаки травмированы двое медицинских работников.

Ранее в тот же день, 11 января, враг также нанес удары по гражданской инфраструктуре города. Кроме того, ударный дрон «Молния» повредил музыкальную школу.

Также 12 января в Киеве и Киевской области раздаются взрывы: город атакуют вражеские дроны, ПВО активно работает. БпЛА приближаются с севера и запада одновременно. В Соломенском районе из-за падения БПЛА вспыхнул пожар в нежилом здании.

Напомним, этой ночью российские дроны также атаковали Одессу: поврежден объект инфраструктуры, есть обесточенные районы.

Великобритания создаст баллистическую ракету для Украины.

Великобритания запускает программу Nightfall для разработки баллистической ракеты большой дальности для ВСУ. Эта инициатива усилит возможности Украины в противодействии российской агрессии. Добавим, что ракета будет поражать цели на расстоянии более 500 км и будет нести боевую часть весом 200 кг. Такие наземные системы станут ключевым элементом обороны.

Добавим, что США готовят соглашение на $800 млрд на 10 лет для восстановления украинской экономики.

Потери врага

За прошедшие сутки Силы обороны Украины уничтожили 1060 российских военных, 353 БПЛА оперативно-тактического уровня, 21 артиллерийскую систему, 7 боевых бронемашин, 1 средство ПВО, 98 единиц автотехники и автоцистерн, 3 единицы специальной техники. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Общие потери врага с 24 февраля 2022 по 12 января 2026 достигают около 1 220 000 человек.

