Ключевые моменты:

Температура морской воды сегодня в Одессе будет прохладной: +17…+18°C.

Температура воздуха днем +24…+26 °C.

По информации Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в среду, 27 августа, температура морской воды в Одессе составит 17–18°С. Такая вода является прохладной и может быть опасной для купания без подготовки из-за риска переохлаждения, судорог и других опасных последствий, хотя в некоторых источниках эту температуру относят к возможному летнему купанию.

Днем воздух прогреется до 24–26°С, будет облачно, но существенных осадков не прогнозируется.

