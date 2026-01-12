Ключевые моменты:

Российские дроны ударили по Одессе и области ночью, повредив жилую застройку и энергетическую инфраструктуру.

Двое мирных жителей ранены.

Разрушен 1 частный дом, повреждено по меньшей мере 5.

Аварийщики восстанавливают электричество, тепло- и водоснабжение уже работает.

Без света из-за обстрелов остаются 33,5 тыс семей области.

Два человека получили ранения

Ночью 12 января российские беспилотники снова ударили по жилой застройке и энергетической инфраструктуре Одесской области.

По информации главы Одесской ОВА Олега Кипера, двое мирных жителей получили ранения. Также удар повредил энергетические объекты и административное здание. Один частный дом полностью разрушен, еще не менее пяти получили повреждения.

Кроме того, из-за атаки без электричества остались несколько населенных пунктов. Без света из-за обстрелов остаются 33,5 тыс семей области. Аварийщики уже работают над восстановлением, тепло- и водоснабжение в регионе возобновлено.

Напомним, что ночная атака 12 января повредила инфраструктуру и жилые дома в Одессе. В Пересыпском районе временно отсутствует электроэнергия. Также создан оперативный штаб для компенсаций и пункт обогрева с участием международных организаций.