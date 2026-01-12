Ночная атака "щахедами"

Ключевые моменты:

  • Российские дроны ударили по Одессе и области ночью, повредив жилую застройку и энергетическую инфраструктуру.
  • Двое мирных жителей ранены.
  • Разрушен 1 частный дом, повреждено по меньшей мере 5.
  • Аварийщики восстанавливают электричество, тепло- и водоснабжение уже работает.
  • Без света из-за обстрелов остаются 33,5 тыс семей области.

Два человека получили ранения

Ночью 12 января российские беспилотники снова ударили по жилой застройке и энергетической инфраструктуре Одесской области.

По информации главы Одесской ОВА Олега Кипера, двое мирных жителей получили ранения. Также удар повредил энергетические объекты и административное здание. Один частный дом полностью разрушен, еще не менее пяти получили повреждения.

Кроме того, из-за атаки без электричества остались несколько населенных пунктов. Без света из-за обстрелов остаются 33,5 тыс семей области. Аварийщики уже работают над восстановлением, тепло- и водоснабжение в регионе возобновлено.

Напомним, что ночная атака 12 января повредила инфраструктуру и жилые дома в Одессе. В Пересыпском районе временно отсутствует электроэнергия. Также создан оперативный штаб для компенсаций и пункт обогрева с участием международных организаций.

Спросить AI:

Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

Ещё по теме