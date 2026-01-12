Ключевые моменты:
- Российские дроны ударили по Одессе и области ночью, повредив жилую застройку и энергетическую инфраструктуру.
- Двое мирных жителей ранены.
- Разрушен 1 частный дом, повреждено по меньшей мере 5.
- Аварийщики восстанавливают электричество, тепло- и водоснабжение уже работает.
- Без света из-за обстрелов остаются 33,5 тыс семей области.
Два человека получили ранения
Ночью 12 января российские беспилотники снова ударили по жилой застройке и энергетической инфраструктуре Одесской области.
По информации главы Одесской ОВА Олега Кипера, двое мирных жителей получили ранения. Также удар повредил энергетические объекты и административное здание. Один частный дом полностью разрушен, еще не менее пяти получили повреждения.
Кроме того, из-за атаки без электричества остались несколько населенных пунктов. Без света из-за обстрелов остаются 33,5 тыс семей области. Аварийщики уже работают над восстановлением, тепло- и водоснабжение в регионе возобновлено.
Напомним, что ночная атака 12 января повредила инфраструктуру и жилые дома в Одессе. В Пересыпском районе временно отсутствует электроэнергия. Также создан оперативный штаб для компенсаций и пункт обогрева с участием международных организаций.