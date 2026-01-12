Ключевые моменты:

В Херсонской области 5 января во время обороны села Дудчаны погиб младший сержант Иван Иванчишин из Подольского района.

Погибший был военнослужащим подразделения беспилотных авиационных комплексов и встал на защиту страны в начале полномасштабного вторжения.

За мужество воин был отмечен государственными и военными наградами, в том числе нагрудным знаком «Золотой крест» Главнокомандующего ВСУ.

С защитником простились со всеми воинскими почестями 10 января в его родном селе Троицкое; в громаде был объявлен День траура.

По информации пресс-службы Любашевской громады, младший сержант Иван Юрьевич Иванчишин был военнослужащим экипажа беспилотных летательных комплексов 6-го экипажа беспилотного летательного аппарата взвода беспилотных авиационных комплексов 1-го батальона территориальной обороны воинской части. Мужественно защищая Украину от рашистских захватчиков, он погиб 5 января 2026 года во время обороны населенного пункта Дудчаны Бериславского района Херсонской области.

«Иван был среди первых, кто встал на защиту Украины во время полномасштабного вторжения российских войск в Украину. Был мужественным, надежным, одним из лучших воинов. Всегда был готов к решению самых сложных задач», – рассказали в громаде.

За свою отвагу и личные достижения воин был награжден знаком отличия Президента Украины «За оборону Украины», почетным нагрудным знаком «Золотой крест» Главнокомандующим Вооруженных Сил Украины, а также памятным знаком отличия «На защите и обороне».

Похороны погибшего защитника состоялись 10 января. Провести в последний путь Героя пришли родные, военные, руководство громады и просто неравнодушные жители. Этот день был объявлен в громаде Днем траура.

Похоронили павшего Защитника со всеми воинскими почестями на кладбище в селе Троицкое.

