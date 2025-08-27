Ключевые моменты
- Часть Одессы в среду, 27августа, осталась без света.
- Причина — плановые ремонтные работы энергетиков.
- Отключения коснулись абонентов Центрального, Южного и Северного РЭС.
Южный РЭС
Работы до 18.00:
- пер. 2-й Тупиковый, 8-21,
- Школьный Аэродром, 1,2,
- Венгера, 6,
- Инглези, 3/3,
- Небесной Сотни, 6-41,
- Зеленый мыс»,
- ООО садоводов, 133,
- Чуковского, 5/63,
- Ак.Королева, 14-24,
- Инглези, 6/1,
- Одесская, 4,5,
- Проектованная, 3/10,
- пр. Свободы, 28-71.
Центральный РЭМ
Работы до 17.00:
- Тираспольское шоссе, 2-8.
Работы до 20.00:
- Вадатурского, 79-131,
- Гранатная, 1-16,
- Михайленко, 18-51,
- Прибика, 7-28,
- Столярского, 4г,
- пер. Гранатный, 2-8,
- Фунтового, 42-54,
- пер. Пограничный, 1-35,
- пер. Малиновский, 7
Северный РЭС
Работы до 18.00:
- 1-6а Садовая,
- Архитектора Нештурхи, 35-55,
- пер. 1-7й Наявный, 1-12,
- спуск Латвийский, 1-27,
- Светлая, 1-14,
- Коровицкого, 115-151,
- Высокая, 1-20,
- Дорожная, 1-22,
- Неждановой, 30-129,
- пер. 1-й Пересыпский, 8-14,
- Украинская, 1-20,
- Озерная, 26-66,
- Осенний, 1-12,
- С.Ядова, 58,
- Хавкина, 64-72,
- пер. Ионы Атаманского, 1-15,
- Похилая, 1-174,
- Штилева, 2-118,
- пер. 1-3-й Дунаевского,
- Глаубермана,
- Мариупольская, 20-68,
- пер. Квантовый, 1-20,
- Кошица, 1-69,
- Южная дор., 1-73,
- Донецкая, 1-25,
- Кишиневская, 2-24,
- ул. Л.Украинки, 10-20,
- Луценко, 1,1а,
- Шептицкого, 1-5,
- пер. Одесский, 3-7,
- Малая Садовая, 1-22,
- Чайкова, 1-71,
- Керченская, 27-62,
- Кузнецова, 3-14,
- линия 2-а Суворовская, 12,
- пер. 1,3й Керченский, 3-11,
- Большая Садовая, 1-52,
- Южная, 8,
- Николаевская др., 65,
- пр. Князя В.Великого, 52,
- спуск 2й Пересыпский, 1-23.
Работы до 19.00:
- Бувалкина, 6-18,
- Ж.Кюри, 1-25,
- Мелитопольская, 19-58.
Работы до 20.00:
- Каменщиков, 118,
- Республиканская, 232-313,
- Хаджибейская, 409-507,
- Листвяная, 1-13,
- Летняя, 1-43,
- Металлистов, 1-15,
- Авангардная, 1-31,
- Ивахненко, 9-99,
- Обрывистая, 1-22,
- Мирная, 1-29,
- Узикова, 1-39,
- Шполянская, 74-119,
- Дорожная, 10а, 12а,
- пер. Станишевской, 1-21.