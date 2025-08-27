Отключения света

Ключевые моменты

  • Часть Одессы в среду, 27августа, осталась без света. 
  • Причина — плановые ремонтные работы энергетиков.
  • Отключения коснулись абонентов Центрального, Южного и Северного РЭС.

Южный РЭС

Работы до 18.00:

  • пер. 2-й Тупиковый, 8-21,
  • Школьный Аэродром, 1,2,
  • Венгера, 6,
  • Инглези, 3/3,
  • Небесной Сотни, 6-41,
  • Зеленый мыс»,
  • ООО садоводов, 133,
  • Чуковского, 5/63,
  • Ак.Королева, 14-24,
  • Инглези, 6/1,
  • Одесская, 4,5,
  • Проектованная, 3/10,
  • пр. Свободы, 28-71. 

Центральный РЭМ

Работы до 17.00:

  • Тираспольское шоссе, 2-8.  

Работы до 20.00:

  • Вадатурского, 79-131,
  • Гранатная, 1-16,
  • Михайленко, 18-51,
  • Прибика, 7-28,
  • Столярского, 4г,
  • пер. Гранатный, 2-8,
  • Фунтового, 42-54,
  • пер. Пограничный, 1-35,
  • пер. Малиновский, 7

Северный РЭС

Работы до 18.00:

  • 1-6а Садовая,
  • Архитектора Нештурхи, 35-55,
  • пер. 1-7й Наявный, 1-12,
  • спуск Латвийский, 1-27,
  • Светлая, 1-14,
  • Коровицкого, 115-151,
  • Высокая, 1-20,
  • Дорожная, 1-22,
  • Неждановой, 30-129,
  • пер. 1-й Пересыпский, 8-14,
  • Украинская, 1-20,
  • Озерная, 26-66,
  • Осенний, 1-12,
  • С.Ядова, 58,
  • Хавкина, 64-72,
  • пер. Ионы Атаманского, 1-15,
  • Похилая, 1-174,
  • Штилева, 2-118,
  • пер. 1-3-й Дунаевского,
  • Глаубермана,
  • Мариупольская, 20-68,
  • пер. Квантовый, 1-20,
  • Кошица, 1-69,
  • Южная дор., 1-73,
  • Донецкая, 1-25,
  • Кишиневская, 2-24,
  • ул. Л.Украинки, 10-20,
  • Луценко, 1,1а,
  • Шептицкого, 1-5,
  • пер. Одесский, 3-7,
  • Малая Садовая, 1-22,
  • Чайкова, 1-71,
  • Керченская, 27-62,
  • Кузнецова, 3-14,
  • линия 2-а Суворовская, 12,
  • пер. 1,3й Керченский, 3-11,
  • Большая Садовая, 1-52,
  • Южная, 8,
  • Николаевская др., 65,
  • пр. Князя В.Великого, 52,
  • спуск 2й Пересыпский, 1-23.

Работы до 19.00:

  • Бувалкина, 6-18,
  • Ж.Кюри, 1-25,
  • Мелитопольская, 19-58. 

Работы до 20.00:

  • Каменщиков, 118,
  • Республиканская, 232-313,
  • Хаджибейская, 409-507,
  • Листвяная, 1-13,
  • Летняя, 1-43,
  • Металлистов, 1-15,
  • Авангардная, 1-31,
  • Ивахненко, 9-99,
  • Обрывистая, 1-22,
  • Мирная, 1-29,
  • Узикова, 1-39,
  • Шполянская, 74-119,
  • Дорожная, 10а, 12а,
  • пер. Станишевской, 1-21.

Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

Ещё по теме