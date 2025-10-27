Опасность нахождения в пляжной зоне слишком высока. Из-за шторма в Черном море усиливается минная опасность. Существует высокая вероятность срыва морских мин с якорей и прибивания к берегу, а также их дрейфа вдоль побережья. И вполне вероятен неконтролируемый подрыв мины, особенно в штормовую погоду. В случае обнаружения морской мины (мин) или предметов, похожих на них, ни в коем случае их нельзя трогать. Необходимо незамедлительно сообщать по номеру 102.
Прогноз погоды в Одессе на 28 октября
Облачно с прояснениями. Утром и днем небольшой дождь.
Ветер западный, 7-12 м/с.
Температура ночью 7-9°С тепла, днем 11-13°С.
Прогноз погоды в Одесской области на 28 октября
Облачно с прояснениями. Утром и днем небольшой дождь.
Ветер западный, 7-12 м/с.
Температура ночью 4-9°С тепла, днем 11-16°С.
На автодорогах области ночью и утром местами дымка, видимость 1-2 км.
