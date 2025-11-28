Об этом сообщает одесский орнитолог и фотограф Сергей Курочкин на своей странице в Facebook.

Ключевые моменты:

Популяции домашнего сыча, ушастой совы и редкой сипухи сокращаются из-за того, что незаконные рубки и уборка старых дуплистых деревьев уничтожают места их гнездования.

Для сохранения видов в Одесской области установлено 50 искусственных гнезд (гнездовых ящиков), которые требуют ежегодного ухода, ремонта и мониторинга Украинского общества охраны птиц.

Детали

Совы — это исключительно важные ночные хищники, которые помогают контролировать популяции грызунов, защищая поля от потерь урожая. «Каждый новый искусственный дом — это шанс сохранить их для нашей земли», — подчеркивает орнитолог.

В природе совы не строят собственных гнезд, а используют уютные природные дупла, старые гнезда грачей или ворон. Орнитолог отмечает, что таких мест в Одесской области становится все меньше. «Современные методы лесопользования, уборка дуплистых деревьев, а также незаконные рубки в лесополосах буквально «подрезают крылья» совам», — говорит Сергей Курочкин. Из-за этого популяции домашнего сыча, ушастой совы, а также редкой сипухи и совки, занесенных в Красную книгу Украины, заметно сокращаются.

«Доступное жилье» для птиц

В мире, а теперь и в Одесской области, активно применяется практика nestboxing — создание искусственных гнездовий. Это как «новая квартира» для тех, кто не строит собственный дом. Четыре года назад, в ноябре 2021 года, работники «ДТЭК Одесские электросети» установили 50 искусственных гнезд для ушастых сов и совок.

Искусственные дома требуют постоянного ухода: ежегодной очистки, ремонта и регулярных наблюдений. Одесское отделение Украинского общества охраны птиц продолжает мониторинг, чтобы понять, какие виды заселили «новостройки» и как это влияет на восстановление популяций.

