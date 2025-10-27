Ключевые моменты:

Трое погибших пограничников награждены орденами «За мужество» III степени

Все трое воинов начинали службу в Подольском пограничном отряде

Детали

В Подольском районе Одесской области состоялась церемония вручения государственных наград семьям погибших пограничников. Заместитель начальника второго пограничного отряда Сергей Власенко и начальник Подольской районной военной администрации Михаил Лазаренко передали ордена «За мужество» III степени родственникам трех героев, проявивших личное мужество в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины.

Мастер-сержант Виталий Андрусенко, уроженец Подольска (родился 18 мая 1986 года), встал на защиту государственной границы в 2015 году. 10 октября 2025 года он погиб при выполнении боевого задания в Сумской области.

Мастер-сержант Андрей Грабован, уроженец села Куяльник Подольского района (родился 28 июля 1989 года), присоединился к Государственной пограничной службе Украины в 2009 году. Он также погиб 10 октября 2025 года во время выполнения задания на Сумском направлении.

Главный сержант Дмитрий Княжковский, уроженец села Дибровка Одесской области (родился 26 декабря 2000 года), подписал контракт с ГПСУ в июле 2019 года. 28 сентября 2024 года он погиб в результате вражеской авиационной атаки.

Все трое воинов начинали свой военный путь в Подольском пограничном отряде, где присягнули на верность Украине и начали службу по защите государственной границы. Их подвиг отмечен на государственном уровне как пример самоотверженного служения украинскому народу.

