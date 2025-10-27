Ключевые моменты:

Обсуждено создание центров реагирования на блэкауты в Одесской области

Разработаны алгоритмы действий во время длительных аварийных отключений

Детали

В рамках совещания обсудили ключевые шаги, необходимые для эффективного реагирования на чрезвычайные ситуации. Среди основных направлений — создание центров реагирования, которые обеспечат оперативную координацию между местными властями, ГСЧС, Национальной полицией, коммунальными предприятиями и энергетическими компаниями, в частности ДТЭК Одесские электросети.

Отдельно рассмотрены алгоритмы действий в случае длительных аварийных отключений. В частности, планируется отработать сценарии обеспечения населения питьевой водой, теплом, медицинскими услугами и связью. Также разрабатываются планы эвакуации уязвимых групп — пожилых людей, инвалидов, пациентов больниц — в случае потери электроснабжения.

Министерство внутренних дел подчеркнуло важность взаимодействия на всех уровнях управления. На обнародованной фотографии с совещания видны представители Одесского региона, участвующие в разработке практических решений. Это подчеркивает системный подход к подготовке к блэкаутам.

