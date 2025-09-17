Ключевые моменты

Ощадбанк намерен продать права требования по долгу компании «Квадр», которая с 2012 года не вернула 346,5 млн грн;

Обеспечением кредита стали знаковые объекты Одессы: отель «Лондонская»и административное здание на Лидерсовском бульваре;

Конечным бенефициаром «Квадра» является одесский бизнесмен Борис Кауфман, находящийся под следствием;

Аукцион состоится 14 октября, прием заявок завершится за день до торгов.

Ощадбанк выставил на продажу права требования по долгу строительной компании «Квадр», которая еще с 2012 года не вернула 346,5 млн грн. Информация об этом размещена на портале Prozorro.Продажи.

В залоге находятся отель «Лондонская» на Приморском бульваре, административное здание на Лидерсовском бульваре (где размещено консульство Турции и фитнес-клуб «Махараджа»), а также гостиничное оборудование, хранящееся в Киеве.

Конечным бенефициаром компании «Квадр», по данным YouControl, является одесский бизнесмен Борис Кауфман, который находится под следствием по делам о коррупции и создании преступной организации.

Торги назначены на 14 октября, заявки принимаются до 13 числа. Если найдется желающий выкупить права требования, в истории этих знаковых зданий может начаться новый этап.

Справка ОЖ

Гостиница «Лондонская» — памятник архитектуры национального значения. Здание гостиницы в стиле раннего итальянского ренессанса спроектировал архитектор Франц Боффо.

В свое время здесь останавливались бразильский император Дон Педру II, Александр Куприн, Антон Чехов, Теодор Драйзер, Владимир Маяковский, Леонид Утесов, Роберт Льюис Стивенсон, Исидора Дункан, Иван Айвазовский, Дмитрий Шостакович и многие другие знаменитости XIX-XX веков.

