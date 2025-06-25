Ключевые моменты

Купальный сезон в Лебедевке официально запрещён.

Причины: отсутствие укрытий и риск мин и других взрывоопасных предметов в воде.

Несмотря на запрет, отдыхающие продолжают приезжать.

Власти призывают не подвергать опасности себя и детей.

В Лебедевке Белгород-Днестровского района официально запрещено открытие купального сезона — соответствующее решение приняли Одесская областная военная администрация и руководство района.

Как сообщает Тузловский сельский совет, запрет обусловлен военным положением и критическими рисками:

отсутствие укрытий на территории села и баз отдыха;

необследованное морское дно, где могут находиться взрывоопасные предметы.

На пляже установлены предупредительные знаки «Купаться запрещено», однако многие игнорируют их.

Местные власти призывают к сознательности: не рисковать жизнью ради отдыха и строго соблюдать правила безопасности.

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Напомним, в Одесской области официально доступны для купания 12 пляжных зон: 11 — в Одессе и один пляжный участок — в с. Приморское Измаильского района.

Можно ли безопасно отдыхать на одесских пляжах летом, учитывая, что вражеской ракете нужно от 2 до 5 минут, чтобы долететь до побережья. Реально ли за это время добраться до укрытия? Ответ искала журналистка «Одесской жизни».





