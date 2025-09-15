Ключевые моменты:
- Ресторан «Ассоль» на пляже Аркадия выставили на продажу;
- Готовый бизнес на побережье предлагают купить за $2,5 млн.
По данным авторов видеообзора, опубликованного в соцсетях, ресторан полностью готов к работе: выполнен дизайнерский ремонт, установлено современное оборудование и мебель. Потенциальным владельцам достаточно лишь открыть двери — бизнес сможет функционировать сразу.
Стоимость объекта оценивается в 2,5 миллиона долларов. Благодаря расположению в престижном районе у побережья, заведение может стать выгодным предложением для инвесторов.
Напомним, в Черноморске выставили на продажу кофейную фабрику «Укркава». Причиной стало несправедливое судебное решение.
