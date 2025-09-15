Ключевые моменты:

В Одессе хотят продать заброшенное здание КИНАПа. Ранее здесь планировали открыть музей современного искусства;

Аукцион через Prozorro.Sale запланирован на 3 октября, стартовая цена 28,8 млн грн.

У этого здания богатая история.

Мечты и реальность

Как рассказывала «Одесская жизнь» еще в 2021 году, в таком состоянии здание находится уже давно. Сейчас это настоящая заброшка. Какое-то время (уже после того, как не стало ни КИНАПа, ни его конструкторского бюро) здесь ютились мелкие организации, был продуктовый магазинчик, багетная мастерская. Но ничего не прижилось.

И вот новость: Фонд госимущества объявил аукцион по продаже единого имущественного комплекса государственного предприятия «Одесское государственное конструкторское бюро кинооборудования» через систему Prozorro.Sale. Стартовая цена – 28 миллионов 828 тысяч гривен без НДС. Заявки принимаются до 2 октября, а торги состоятся 3 октября.

…Разбитые окна, метры кинопленки среди куч стекла, заброшенный двор – все это рассказывает историю упадка. Но когда-то здесь кипела жизнь, а еще недавно мечтали создать музей современного искусства. В 2021 году тогдашний министр культуры Александр Ткаченко объявил, что здание передадут Одесскому художественному музею для создания филиала современного искусства. Не сбылось…

История здания

Еще до революции здесь стоял жилой дом, позже появились пивоварня, мыловаренное предприятие, аптека и даже театр-иллюзион «Дальницкий» (позже – «Луч»), который работал до 1916 года. Но «призрак кино» крепко обосновался на этой земле. Напротив завода КИНАП (Дальницкая, 25), славившегося кинопроекционной аппаратурой и звуковым оборудованием для кинотеатров СССР, выросло здание конструкторского бюро объединения «Киноэкран» – «мозговой центр» инноваций.

Аукцион 3 октября решит судьбу здания. Станет ли оно новым культурным пространством или превратится в очередной коммерческий объект? Пока же оно все еще остается заброшкой…

Фото и скриншот автора