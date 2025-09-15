Ключевые моменты:

  • В Одессе хотят продать заброшенное здание КИНАПа. Ранее здесь планировали открыть музей современного искусства;
  • Аукцион через Prozorro.Sale запланирован на 3 октября, стартовая цена 28,8 млн грн.
  • У этого здания богатая история.

Мечты и реальность

Как рассказывала «Одесская жизнь» еще в 2021 году, в таком состоянии здание находится уже давно. Сейчас это настоящая заброшка. Какое-то время (уже после того, как не стало ни КИНАПа, ни его конструкторского бюро) здесь ютились мелкие организации, был продуктовый магазинчик, багетная мастерская. Но ничего не прижилось.

Заброшка в Одессе
Заброшка в Одессе5
Заброшка в Одессе2
Заброшка в Одессе4
Заброшка в Одессе3

И вот новость: Фонд госимущества объявил аукцион по продаже единого имущественного комплекса государственного предприятия «Одесское государственное конструкторское бюро кинооборудования» через систему Prozorro.Sale. Стартовая цена – 28 миллионов 828 тысяч гривен без НДС. Заявки принимаются до 2 октября, а торги состоятся 3 октября.

Аукцион

…Разбитые окна, метры кинопленки среди куч стекла, заброшенный двор – все это рассказывает историю упадка. Но когда-то здесь кипела жизнь, а еще недавно мечтали создать музей современного искусства. В 2021 году тогдашний министр культуры Александр Ткаченко объявил, что здание передадут Одесскому художественному музею для создания филиала современного искусства. Не сбылось…

Заброшка в Одессе6
Заброшка в Одессе7
Заброшка в Одессе8
Заброшка в Одессе9
Заброшка в Одессе10

История здания

Еще до революции здесь стоял жилой дом, позже появились пивоварня, мыловаренное предприятие, аптека и даже театр-иллюзион «Дальницкий» (позже – «Луч»), который работал до 1916 года. Но «призрак кино» крепко обосновался на этой земле. Напротив завода КИНАП (Дальницкая, 25), славившегося кинопроекционной аппаратурой и звуковым оборудованием для кинотеатров СССР, выросло здание конструкторского бюро объединения «Киноэкран» – «мозговой центр» инноваций.

Аукцион 3 октября решит судьбу здания. Станет ли оно новым культурным пространством или превратится в очередной коммерческий объект? Пока же оно все еще остается заброшкой…

Фото и скриншот автора

Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

Ещё по теме