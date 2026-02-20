Ключевые моменты:

В русле реки Тилигул обнаружен искусственно созданный водоём и насыпь для проезда транспорта

Работы проведены без разрешительных документов, с вмешательством в прибрежную защитную полосу

Информацию о возможном преступлении направили в Одесскую областную прокуратуру

Что известно о незаконном перекрытии реки

По сообщению Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа, в начале февраля 2026 года к ним поступила информация о возможном самовольном строительстве пруда-копанки в русле реки Тилигул на территории Черневского сельского совета Березовского района.

Во время выезда инспекторы установили, что в пределах русла создан искусственный водоём. Изъятый грунт складирован по периметру так называемой копанки.

Кроме того, с южной стороны реки обустроена насыпь, которая фактически перекрывает русло и используется для проезда транспорта. В конструкции смонтирован примитивный водоперелив из бетонных плит, через который осуществляется сток воды.

На момент обследования строительной техники или лиц, причастных к выполнению работ, на месте не было.

В инспекции отметили, что река Тилигул относится к малым рекам Украины и является важным источником питания Тилигульского лимана. Вмешательство в русло и прибрежную защитную полосу может изменить гидрологический режим, вызвать обмеление и деградацию экосистемы.

В инспекции подчёркивают, что такие действия имеют признаки нарушения норм Земельного и Водного кодексов Украины, а также Закона «Об охране земель». Речь идёт не только об изменении рельефа, но и о возможном самовольном снятии плодородного слоя почвы.

Учитывая масштаб работ и потенциальный ущерб окружающей среде, инспекция направила сообщение о признаках уголовного правонарушения в Одесскую областную прокуратуру в порядке статьи 214 УПК Украины. Законодательство предусматривает за подобные действия административную, гражданскую или уголовную ответственность, а также обязательное возмещение причинённого ущерба и рекультивацию земель.

