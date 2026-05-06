Ключевые моменты:

В море вылилось до 6500 тонн подсолнечного масла.

Площадь загрязнения достигала сотен квадратных километров и распространялась вдоль побережья.

Масло частично уходит в толщу воды и оседает, усложняя контроль загрязнения.

Экологическая ситуация у Одессы и движение загрязнения

После удара России 26 апреля по порту в Черноморск в открытое море вылилось до 6500 тонн подсолнечного масла. По факту происшествия Одесская областная прокуратура открыла уголовное производство по статье 438 УК Украины.

Как сообщил эколог Владислав Балинский, последствия аварии отслеживаются с помощью спутниковых данных. Один из компонентов разлива — циклоническое пятно в открытом море — по состоянию на 3 мая достигал площади около 450 квадратных километров и сместился почти на 50 км от Одессы в сторону района Тендровской косы.

К настоящему моменту на спутниковых снимках от этого пятна остались лишь фрагменты. Однако, по словам специалиста, это не означает исчезновение загрязнения. Речь идёт о перераспределении загрязнения между поверхностью воды, её толщей и донными отложениями, что может иметь долгосрочные последствия для экосистемы региона.

«Это выглядит как «исчезновение», но на самом деле означает, что значительная часть этого пятна перешла в толщу воды или начала оседать. То есть загрязнение никуда не делось — оно просто стало менее видимым и более сложным для контроля», — отметил Балинский.

Параллельно сокращается и так называемая береговая лента загрязнения. Ещё 3 мая она занимала более 200 квадратных километров и простиралась от Одессы до Сергеевки. Сейчас её площадь уменьшилась примерно вдвое, при этом загрязнение продолжает двигаться вдоль побережья в сторону национального природного парка «Тузловские лиманы».



Несмотря на экологическую катастрофу и риски обстрелов, власти Одесской области планируют открыть не менее 30 официальных пляжей для отдыха и реабилитации. Это важно для экономики региона, так как в 2025 году бюджет города получил почти 14,8 млн грн туристического сбора.

