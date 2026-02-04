Ключевые моменты:

В нацпарке «Куяльницкий» запрещены любые заезды транспорта

Во время незаконного джипинга перевернулся внедорожник Volkswagen Touareg

Администрация парка обратилась в полицию для установления нарушителей

Джипинг на берегах Куяльницкого лимана: в нацпарке обратились в полицию

Берега Куяльницкого лимана на протяжении многих лет оставались популярным местом для экстремальной езды — здесь устраивали заезды на внедорожниках, мотоциклах и квадроциклах. В то же время администрация нацпарка в своем заявлении подчеркивает, что действующее законодательство Украины «О природно-заповедном фонде»

запрещает любой заезд транспорта на территорию Национального природного парка «Куяльницкий».

Как сообщает корреспондентка «Одесской жизни», несмотря на запрет, 1 февраля 2026 года в пределах нацпарка состоялись организованные заезды внедорожников. Неустановленные лица испытывали автомобили на сложном рельефе — грязи, песке, снегу и гололедице. Во время одного из таких заездов автомобиль Volkswagen Touareg перевернулся на западных склонах лимана.

В результате инцидента транспортное средство получило механические повреждения, а природным комплексам парка был нанесен существенный ущерб. В администрации нацпарка отмечают, что подобные заезды приводят к уничтожению растительного покрова и могут спровоцировать эрозию почв, что особенно опасно для уникального ландшафта Куяльницкого лимана.

Территория НПП «Куяльницкий» относится к землям природно-заповедного фонда. Поэтому 2 февраля 2026 года директор парка Александр Шестун обратился с заявлением в Главное управление Национальной полиции в Одесской области. В обращении указано, что служба государственной охраны парка не имеет полномочий самостоятельно устанавливать лиц, причастных к нарушению режима охраны территории.

Руководство нацпарка просит правоохранительные органы принять действенные меры для идентификации участников незаконного джипинга, привлечения их к административной ответственности и последующего взыскания ущерба, нанесенного окружающей среде.

В администрации парка также подчеркивают: заезд автотранспорта к береговой линии Куяльницкого лимана ограничен именно с целью сохранения природных комплексов. В настоящее время на территории НПП продолжаются работы по установке шлагбаумов, ограничительных столбов и предупредительных знаков, информирующих о режиме охраны заповедной территории.

Какой штраф ждет нарушителей?

153–408 грн — для граждан;

255–510 грн — для должностных лиц;

Также предусмотрена компенсация экологического ущерба. За каждые 100 м незаконного проезда:

мотоцикл — 4020,80 грн;

легковой автомобиль — 6428,80 грн;

грузовик — 8848,00 грн.

