Ключевые моменты:
- В нацпарке «Куяльницкий» запрещены любые заезды транспорта
- Во время незаконного джипинга перевернулся внедорожник Volkswagen Touareg
- Администрация парка обратилась в полицию для установления нарушителей
Джипинг на берегах Куяльницкого лимана: в нацпарке обратились в полицию
Берега Куяльницкого лимана на протяжении многих лет оставались популярным местом для экстремальной езды — здесь устраивали заезды на внедорожниках, мотоциклах и квадроциклах. В то же время администрация нацпарка в своем заявлении подчеркивает, что действующее законодательство Украины «О природно-заповедном фонде»
запрещает любой заезд транспорта на территорию Национального природного парка «Куяльницкий».
Как сообщает корреспондентка «Одесской жизни», несмотря на запрет, 1 февраля 2026 года в пределах нацпарка состоялись организованные заезды внедорожников. Неустановленные лица испытывали автомобили на сложном рельефе — грязи, песке, снегу и гололедице. Во время одного из таких заездов автомобиль Volkswagen Touareg перевернулся на западных склонах лимана.
В результате инцидента транспортное средство получило механические повреждения, а природным комплексам парка был нанесен существенный ущерб. В администрации нацпарка отмечают, что подобные заезды приводят к уничтожению растительного покрова и могут спровоцировать эрозию почв, что особенно опасно для уникального ландшафта Куяльницкого лимана.
Территория НПП «Куяльницкий» относится к землям природно-заповедного фонда. Поэтому 2 февраля 2026 года директор парка Александр Шестун обратился с заявлением в Главное управление Национальной полиции в Одесской области. В обращении указано, что служба государственной охраны парка не имеет полномочий самостоятельно устанавливать лиц, причастных к нарушению режима охраны территории.
Руководство нацпарка просит правоохранительные органы принять действенные меры для идентификации участников незаконного джипинга, привлечения их к административной ответственности и последующего взыскания ущерба, нанесенного окружающей среде.
В администрации парка также подчеркивают: заезд автотранспорта к береговой линии Куяльницкого лимана ограничен именно с целью сохранения природных комплексов. В настоящее время на территории НПП продолжаются работы по установке шлагбаумов, ограничительных столбов и предупредительных знаков, информирующих о режиме охраны заповедной территории.
Какой штраф ждет нарушителей?
- 153–408 грн — для граждан;
- 255–510 грн — для должностных лиц;
- Также предусмотрена компенсация экологического ущерба. За каждые 100 м незаконного проезда:
- мотоцикл — 4020,80 грн;
- легковой автомобиль — 6428,80 грн;
- грузовик — 8848,00 грн.
