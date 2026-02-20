Ключевые моменты:

В Нацпарке «Тузловские лиманы» фиксируют массовые выбросы дельфинов на берег из-за взрывов, работы кораблей, шумовой нагрузки.

Предложение эколога Ивана Русева: создать морской резерват в северо-западной части Черного моря как зону безопасности для размножения дельфинов.

Экоцида дельфинов в Черном море нет конца

Эколог Ивана Русева в своих социальных сетях отмечает, что до полномасштабного вторжения главной угрозой для дельфинов были браконьерские и обычные рыболовные сети. Ведь в северо-западной части Черного моря общая протяженность сеток достигала 3000 км, и именно туда чаще всего попадали морские млекопитающие. Однако именно война стала точкой невозвращения популяции.

Эколог констатирует, что только в 2022 году погибло около 50 тысяч дельфинов. Он добавляет, что война – это пик экоцида черноморских китообразных.

Стоит отметить, что сотрудники Национального природного парка «Тузловские лиманы» регулярно фиксировали массовые выбросы тел животных на побережье. Основные причины гибели – взрывы, работа военных кораблей и интенсивный шум. К слову, большую шумовую нагрузку сбивают дельфинов с толку и заставляют их выбрасываться на мель. Кроме того, существуют и дополнительные угрозы: загрязнение воды, браконьерство и сокращение пищи. Эколог призывает к радикальным мерам по спасению вида.

Русев отмечает, что необходимо ввести морской резерват в северо-западной части Черного моря. Это обширные зоны безопасности, где дельфины смогут безопасно размножаться. По словам эксперта, Одесская ОВА уже четыре года блокирует это предложение.

Напомним, штормы выносят на побережье Одесщины масло и мертвых птиц, усиливая экологическую катастрофу в Нацпарке «Тузловские лиманы».