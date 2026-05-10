Ключевые моменты:

У одесских пляжей после атаки РФ на порт зафиксировали пятна неизвестного происхождения в море.

Экологи предполагают, что это может быть подсолнечное масло из поврежденных портовых резервуаров.

Инспекторы отобрали пробы морской воды и передали их на лабораторный анализ.

После исследований определят влияние на окружающую среду и размер ущерба морской экосистеме.

Что известно

Государственная экологическая инспекция Юго-Западного округа сообщила, что после российского удара по портовой инфраструктуре Одесской области на побережье Одессы зафиксировали загрязнение морской воды неизвестным веществом.

По предварительным оценкам экологов, вероятно, речь идет о подсолнечном масле, которое могло попасть в Черное море в результате повреждения резервуаров в порту.

После сообщений о загрязнении специалисты выехали на место для обследования побережья. Соответственно, инспекторы отобрали пробы морской воды в районах, где были замечены пятна. Образцы передали в лабораторию, где должны определить состав вещества и установить уровень потенциального воздействия на морскую среду.

Следует отметить, что по предварительной информации, загрязнение может быть связано с утечкой подсолнечного масла после обстрела портовой инфраструктуры.

Экологи продолжают наблюдение за состоянием побережья и фиксируют масштабы загрязнения. Уже после завершения лабораторных исследований специалисты планируют дать окончательную оценку влиянию инцидента на окружающую среду, а также определить размер ущерба, нанесенного морской экосистеме.

Напомним, после начала полномасштабной войны Залив испытал значительные разрушения из-за ракетных ударов. В сети появилось новое видео, показывающее разрушенные и заброшенные базы отдыха и частные дома.