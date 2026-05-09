1–3 мая Львов отпраздновал свое 770-летие. По этому случаю хотим рассказать об интересном заведении, которое в определенной степени связано и с Одессой тоже. Поговорим о том, что объединяет юг и запад нашей страны — о любви к красивой архитектуре и вкусной еде. Наш гастрообозреватель Алексей Овчинников недавно побывал во Львове и с нетерпением хочет рассказать о ресторане, который находится во львовском Доме ученых.

Где искать одесский след во Львове

Еще лет десять назад мой рассказ об одесской кухне во Львове был бы о небольшом ресторанчике «Одесса» или «Львовская Одесса», который работал до июля 2022 года. Сейчас «одесскую марку» держит ресторатор Алекс Купер и его заведение «Шалом» (в Одессе такой ресторан просуществовал не так долго). Также во Львове существует кафе китайской кухни родом из нашего города — «Чин-Чин», но это уже совсем другая история.

Изучая архитектурные памятники Львова, я узнал, что в городе есть три здания, построенные известными австрийскими архитекторами Фельнером и Гельмером, авторами нашего знаменитого оперного театра. Одно из них — здание Дома ученых, бывшего Казино на улице Листопадового чина. Интересно, что и часть одесского Дома ученых, где располагалась картинная галерея, строили те же самые архитекторы!

Мы рассказывали об истории нашего Дома ученых и показали, как выглядит дворец после российской атаки.

Конечно, сначала я хотел зайти в Дом ученых и посмотреть на роскошные интерьеры и место, где когда-то был ресторан. Но, к сожалению, в тот день там проходила конференция, и туристов приглашали прийти на следующий день. Поэтому пришлось идти в подвальное помещение, где находится ресторан «Фельнер и Гельмер». И, кажется, это именно то, что нужно одесситу, который уже успел соскучиться по родному городу.

Чтобы попасть в заведение, нужно зайти во двор и выбрать место в парадной, во дворике (если вы летом) или в подвальном помещении, где когда-то были кухня, подсобки и винный погреб. Спускаюсь по красивой лестнице, оказываюсь в прихожей с богатым паркетом, цветами, глубокими креслами, зеркалами и портретами архитекторов. Здесь можно подождать свободный столик или встречать гостей, если у вас запланирован большой банкет. Дальше проходим в большой зал, а за дверью видим еще один маленький зал, который уже ждет своих VIP-гостей. Здесь можно разместиться небольшой компанией и скрыться от посторонних взглядов.

В залах настолько торжественно и красиво, что я немного неловко чувствовал себя в джинсах. Но меня не отправили переодеваться, а выдали красивое меню, которое я начал изучать.

А что в меню?

Основа меню — венская классика с вкраплениями украинской и мировой кухонь. Вена — один из немногих городов, который издавна имеет свою особую кулинарную традицию и даже название — венская кухня. Десяток блюд-визиток уже не одну сотню лет подтверждают этот почетный статус. Среди них можно вспомнить венский гуляш, супы с кнедликами и блинчиками, но особое внимание здесь уделяют сладостям: штрудели, торт «Захер», сладкий омлет… всего не перечислишь.

Цитаты из меню (цены на май 2026 года)

Паштет с гранатовым желе — 225 грн.

Закуска из нежного филе сельди — 250 грн.

Вареники с капустой и картофелем — 220 грн.

Окрошка с сезонными овощами и зеленью — 150 грн.

Салат из языка — 370 грн.

Крученик из филе индейки и шпината — 370 грн.

Медальоны из свинины с соусом «Демиглас» — 370 грн.

Медовик — 150 грн.

Кофе американо — 55 грн.

А что на вкус?

Для знакомства с благородной кухней этого ресторана я выбрал красный борщ, венский шницель и венский штрудель на десерт.

Пока блюда готовят, можно рассматривать картины и фотографии на стенах. Лично меня заинтересовали репринты старых открыток и литографий с изображениями зданий знаменитого архитектурного бюро. Среди прочего можно найти и наш Одесский оперный театр, и еще раз убедиться, что он таки да — самый красивый!

Борщ принесли через несколько минут. Это были три тарелки. Одна для борща, вторая для сала и гренок, и третья — с ложкой. Подача действительно благородная, а что по вкусу? По вкусу и цвету это оказался типичный очень красный галицкий борщ с копченой грушей на утином бульоне. В тарелке плавали кусочки мяса, и они были нежными. Сало подают с горчичной гренкой и очень острым перцем для любителей такого. К борщу идет соусник со сметаной.

Шницель. Первое упоминание о шницеле в кулинарных книгах датируется 1884 годом, и на самом деле больше всего я ждал именно этого знакомства. Я не был в Вене, и сравнивать мне не с чем, но теоретически я хорошо подготовился. Как у настоящей легенды, у него есть несколько версий происхождения. Интересно, что обе версии связывают его с Италией. Но что касается стандартов приготовления, то здесь разночтений нет. Настоящий венский шницель должен быть из телятины, толщиной четыре миллиметра и настолько большим, чтобы его края свисали с тарелки. На фото видно, что все эти пункты были соблюдены. Мясо было хорошо прожаренным, мягким и вкусным.

Яблочный штрудель — сладкая венская классика. Есть легенда, что именно по толщине теста для штруделя австрийские мужчины выбирали себе жен — чем тоньше оно было, тем больше шансов выйти замуж было у девушки. Сейчас другие нравы, но на вкусовые качества выпечки, надеюсь, это не влияет. Штрудель обычно подают с мороженым. В этом заведении его гарнировали соусом, который по вкусу напоминает крем-брюле, и клубникой, которую слегка присыпали золотом. Прямо как в оперных театрах, которые проектировали венские архитекторы!

Счет за такой изысканный обед составил 890 гривен.

Общее впечатление

Думаю, что в целом Фельнер и Гельмер были бы довольны обедом, но лично я ожидал увидеть в меню больше блюд венской кухни. Что касается обслуживания, эстетики подачи и вкуса блюд — замечаний не было. Единственное, что немного напрягало, — какие-то ссоры на кухне, шум которых доносился в зал, где я обедал. Но потом ресторан заполнили многочисленные участники конференции, я быстренько доел десерт и ретировался. В следующий раз, если погода позволит, останусь в уютном и зеленом дворике.

Интересный факт о французском круассане

А вы знали, что французский круассан не совсем француз, а австриец?

Говорят, что в 1683 году венские пекари начали выпекать булочку в форме полумесяца как символ победы над Османской империей. В 1770 году булочка попала во Францию благодаря австрийке Марии-Антуанетте, которая ввела на них моду в Париже. Помните, она еще предлагала беднякам есть пирожные, если у них нет хлеба. Достоверно известно, что в 1837 году благодаря пекарне Августа Цанга круассан начали выпекать из слоеного теста. А само слово «круассан» с французского переводится как «полумесяц». Конечно, существуют версии с другими контекстами, но все они подтверждают «австрийское происхождение» выпечки.

