Ключевые моменты:

До 2022 года Затока была одним из самых популярных курортов Одесщины с активным туристическим сезоном.

После начала полномасштабной войны поселок претерпел значительные разрушения из-за ракетных ударов.

В сети появилось новое видео, показывающее разрушенные и заброшенные базы отдыха и частные дома.

Часть туристической инфраструктуры уничтожена или так и не восстановлена ​​после обстрелов 2022-2024 годов.

Курорт, который остановила война

Затока до 2022 года была любимым курортом украинцев. Здесь бурлила жизнь, а каждое лето поселок посещали туристы за порцией отдыха на побережье Черного моря. Но война разрушила курорт. В сети появилось новое видео из Затоки в Одесской области, на котором показали въезд в Солнечный район населенного пункта.

На обнародованных кадрах видно, что часть баз отдыха и частных домов в Затоке находятся в заброшенном или разрушенном состоянии. Некоторые объекты после российских атак уничтожены почти полностью – на их месте остались лишь обломки и пустые участки.

Добавим, что в течение 2022-2024 годов Затока неоднократно попадала под российские ракетные удары. Одной из причин стала близость к стратегически важному мосту через Днестровский лиман и другую логистическую инфраструктуру. Часть туристических комплексов после обстрелов так и не была возобновлена.

Сейчас поселок остается опасным для отдыха. Из-за высокой минной угрозы большинство местных пляжей официально закрыты. За годы войны в районе Затоки и Каролино-Бугаза неоднократно случались трагедии из-за подрывов на морских минах.

По информации Каролино-Бугазской общины, в 2022 и 2025 годах из-за подрывов на минах в этом районе погибли по меньшей мере девять человек, еще трое получили травмы.

Напомним, спикер Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук отметил, что систематические обстрелы портовой инфраструктуры подтверждают, что морское направление остается опасным. Эксперт подчеркнул, что риски высоки — не только из-за атак, но и минной опасности. Кроме того, в последнее время россияне проводят атаки даже днем, поэтому находиться на пляже во время тревоги не стоит. Также категорически запрещено заходить в воду во время тревоги или посещать закрытые участки побережья, потому что это ежегодно приводит к трагедиям.