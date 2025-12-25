Ключевые моменты:

Тилигульский лиман после масштабной и дорогостоящей реконструкции канала так и не получил ожидаемого экологического восстановления.

Ученые фиксируют нарушения проектных решений: отсутствует двусторонний водообмен с морем, канал заиливается, а его эксплуатация фактически не контролируется.

Чрезмерная солёность и искусственные препятствия для миграции рыбы привели к резкому сокращению рыбных запасов и почти полному исчезновению промышленного вылова.

Появление устричной фермы и неизвестных водорослей создаёт новые экологические риски, а учёные предупреждают о возможных необратимых последствиях без срочных действий.

Канал для миграции рыбы и водообмена на Тилигуле

Нашим собеседником стал ведущий научный сотрудник этого учреждения, профессор Юрий Тучковенко.

В этом году, с февраля по декабрь, под его руководством специалисты Института морской биологии проводили полевые исследования Тилигульского лимана. Учёные пытались зафиксировать изменения в экосистеме Тилигула после реконструкции канала, соединяющего лиман с Чёрным морем.

— На его строительство было потрачено около 100 миллионов гривен, — подчёркивает учёный. — Перед нами стояла задача выяснить, принёс ли канал пользу. А если нет — почему так произошло?

О том, что Тилигульский лиман испытывает дефицит воды, специалисты начали говорить ещё в 90-х годах прошлого века. Из-за климатических изменений:

осадков выпадало всё меньше;

испарение воды увеличивалось;

значительно сократился приток воды в лиман из реки Тилигул.

Уровень воды в лимане начал снижаться. Под угрозой оказалось экологическое благополучие водоёма и возможность его использования для рыболовства.

— Исторически одесские лиманы использовались в рыбопромысловых целях. Это предусматривало создание на них искусственных каналов, — объясняет Юрий Тучковенко. — Лиман прогревается быстрее, чем море. И молодь рыбы начинает выходить из него в тёплые воды. В лимане она остаётся всё лето — нагуливается. Здесь для этого есть все условия: тепло и большое количество корма. Осенью вода в лиманах остывает быстрее, чем морская, из-за меньшего объёма. И рыба снова возвращается в море. Именно в этот момент осуществляется её вылов.

Такой канал, соединявший Тилигульский лиман с морем, существовал ещё с конца 50-х годов. Периодически он заносился морским песком — его расчищали. Однако канал мелел. Глубина доходила до 15–20 сантиметров. И в 2015 году было принято решение о его полной реконструкции.

Почему каналом на Тилигуле управляют рыбаки?

По словам учёного, морская вода, поступающая через канал, приносит в лиман дополнительную соль. В результате испарения она накапливается. Поэтому специалисты отмечали, что реконструкция должна предусматривать двусторонний водообмен — как из моря в лиман, так и в обратном направлении.

— То есть необходимо увеличить промывку канала, — поясняет Юрий Тучковенко. — Проект предусматривал его углубление до двух метров при ширине поверхности около 23 метров.

Чтобы защитить канал от заноса песком, при реконструкции была установлена наносозащитная конструкция — ковш, выдвинутый в сторону моря. О него должны разбиваться волны. После штормов в ковше накапливается песок.

Периодически ковш необходимо очищать от песка и только после этого открывать шлюзы.

Проект также предусматривал укрепление берегов канала. Их решили укреплять пластиковым шпунтом. Однако поток воды, хлынувший через канал, сорвал все эти пластины. После этого берега начали осыпаться.

— То есть проектные требования не были соблюдены. Двусторонний водообмен никто не обеспечил. Когда мы работали в этом году, мы увидели, что глубина канала, которая по проекту должна была составлять два метра, на самом деле около метра. Ковш давно занесён песком. При этом шлюзы, запускающие воду из моря, были открыты. Понятно, что песок из ковша выносится в канал. И к концу года его участки возле шлюзов были полностью занесены.

Канал находится в ведении Тилигульского регионального ландшафтного парка. Однако, по словам Юрия Тучковенко, у его руководства не оказалось правил эксплуатации этого гидротехнического сооружения. В этом году канал никто должным образом не регулировал. Когда открывать и закрывать шлюзы — решают местные рыбаки.

Как на Тилигуле появился мост и «забор» для кефали

Ухудшает экологическую ситуацию на лимане и мост, построенный через канал. Кто его возвёл — неизвестно, но это сооружение мешает водообмену с морем и проходу рыбы по каналу.

— К тому же в начале года был построен мостовой переход, который фактически поставил крест на всех этих работах, — продолжает Юрий Тучковенко. — По этому поводу Институт морской биологии обратился в департамент экологии и природных ресурсов Одесской облгосадминистрации. Там нам ответили, что слышат об этом впервые. Никаких разрешений они не выдавали. Не было никаких экологических экспертиз — оценки воздействия на окружающую среду. Понятно, что в военное время ряд нормативных экологических документов приостановлен. Но наша задача — предупредить, к каким последствиям это может привести.

Сначала, по словам Тучковенко, говорили, что переход — временное сооружение и со временем его разберут. Но, судя по тому, насколько капитально он построен, вопрос о его демонтаже уже не стоит.

— В воду на бетонном фундаменте погружены 12 труб диаметром 1,2 метра. Толщина водяного слоя до их основания составляет 39 сантиметров. Вода, конечно, может здесь протекать. Но кефаль и другие виды, которые раньше заходили в лиман из моря, туда уже не пойдут, — отмечает Юрий Семёнович. — Поэтому количество рыбы и её видовое разнообразие сегодня в Тилигуле — самые низкие.

Рыбные запасы Тилигула — мизерные

Не способствует рыбному изобилию и чрезмерная солёность лимана. По данным наблюдений за 20 лет, сейчас она относительно стабилизировалась, но на высоких для Тилигула отметках — около 27 промилле. А на некоторых участках — и значительно выше.

— Солёность около 33 промилле — это плохие условия для рыбы. А если она вырастает до 40–45, рыба начинает погибать. И мы уже находимся на грани приближения к критическим показателям солёности, — подчёркивает Юрий Тучковенко. — 80% пресной воды, поступающей в лиман, составляет сток реки Тилигул. Перед реконструкцией канала он был почти вдвое меньше первоначального. В этом году явного влияния пресных вод из реки мы не увидели. Не произошло снижения солёности и за счёт водообмена с морем. Поэтому её рост, вероятно, будет продолжаться.

По мнению и учёных, и рыбаков, такого бедного на уловы года на Тилигульском лимане ещё не было. Хотя в 2018 году — сразу после запуска канала — здесь было выловлено 347 тонн рыбы. Сейчас рыбные запасы — мизерные. И о каком-либо заходе кефали в лиман вообще не идёт речи. По сути, остались лишь мелкие виды — атерина, хамса, бычок-зеленчак. В промышленных масштабах уже ничего не ловится.

Новые обитатели Тилигульского лимана: французские устрицы и загадочные водоросли

В районе села Кордон в 2022 году появилась устричная ферма. Моллюсков, завезённых из французского питомника, здесь доращивают на так называемых устричных столах — специальных армированных сетках, расположенных на глубине трёх–четырёх метров.

— Во время работ мы обнаружили новую макроводоросль, которая ранее для Тилигульского лимана не фиксировалась. Весной она появилась в районе Кордона, на столах, где выращивают устриц. А в конце лета была отмечена уже в районе Кошар, — рассказывает Юрий Тучковенко. — Пока не ясно, есть ли она где-то ещё в Украине. Не определены и последствия её появления в Тилигульском лимане. Есть предположение, что эту водоросль занесли вместе с устрицами. Таким образом могут быть завезены и другие чужеродные виды для Тилигульского лимана и Чёрного моря.

Выводы учёных: Тилигул может повторить судьбу Куяльника

Итоги годовых полевых исследований Тилигульского лимана показали, что сценарий Куяльницкого лимана для этого водоёма вполне возможен (напомним, что сейчас Куяльницкий лиман сильно обмелел и из-за аномальной солёности является практически мёртвым).

— Сказать, что реконструкция канала привела к улучшению экологии Тилигульского лимана, мы не можем. Причина — не были соблюдены рекомендации, данные на этапе проектирования. Это фактически привело к возврату ситуации, которая была до реконструкции канала. У меня такое ощущение, что научные обоснования, представленные перед реконструкцией, использовались лишь для того, чтобы получить на неё деньги, — рассуждает учёный. — Далее все рекомендации были проигнорированы.

Результаты исследовательских работ специалисты Института морской биологии планируют представить на заседании совета при департаменте экологии Одесской облгосадминистрации.

Хочется верить, что их доклад будет не только услышан, но и принят к действию. Не случайно в 2023 году распоряжением главы ОВА Олега Кипера была утверждена «Региональная комплексная программа охраны окружающей среды Одесской области на 2024–2028 годы» на сумму 3,94 миллиарда гривен.

Особое внимание в документе уделено Тилигульскому лиману — одной из ключевых экосистем Одесской области. Поэтому остаётся надеяться на результативные действия со стороны экологических управленцев.