Ключевые моменты:

В Чёрное море после удара по порту попало около 6500 тонн подсолнечного масла.

Масляное пятно достигло нацпарка «Тузловские лиманы».

Загрязнение фиксируется уже в третий раз за последние полгода.

Масляное загрязнение Чёрного моря достигло «Тузловских лиманов»

8 мая 2026 экологи зафиксировали, что «черноморское масло» после российского удара достигло акватории национального природного парка «Тузловские лиманы». Об этом сообщил эколог Иван Русев.

По его словам, загрязнение было обнаружено на разных участках песчаной пересыпи, включая заповедную зону.

Общая площадь загрязнённой территории, по предварительным оценкам, составляет около 10 тысяч квадратных метров.

Экологи отмечают, что на побережье после инцидента в районе Черноморска ранее находили птиц, покрытых маслом, в том числе лебедей и бакланов. В пределах нацпарка таких случаев на данный момент не зафиксировано.

Третья утечка за полгода: ситуация в Чёрном море

Напомним, после удара России 26 апреля по порту в Черноморск в открытое море вылилось до 6500 тонн подсолнечного масла. По данным специалистов, уже в первые дни после утечки образовалось масштабное масляное пятно, которое охватило более 200 км² акватории. Загрязнение тянулось от района Одессы до Сергеевки.

Это уже третий подобный случай загрязнения за последние шесть месяцев. Ранее утечка масла в Чёрное море происходила после ударов по порту Пивденный, а в январе — после атаки на порт Черноморск.

Каждый из этих инцидентов сопровождался попаданием значительного объёма загрязняющих веществ в морскую акваторию, что вызывает обеспокоенность экологов из-за возможного долгосрочного воздействия на морскую экосистему и прибрежные территории.

