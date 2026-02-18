Ключевые моменты:

  • На севере Одесской области подтоплено более 120 жилых домов.
  • Реки Тилигул, Чичиклея и Большой Куяльник вышли из берегов из-за резкого потепления.
  • В Любашевской громаде существует угроза прорыва дамбы на Заплазском водохранилище.
  • Местные власти фиксируют убытки и готовят механизм компенсации пострадавшим.

Информацию о последствиях паводка обнародовали руководители громад и районных администраций, а также профильные службы, отвечающие за ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Данные о количестве подтопленных домовладений и состоянии гидросооружений подтверждены официальными сообщениями органов власти.

Журналист «Одесской жизни» обобщил сообщения военных администраций, сельских советов и коммунальных служб и получил официальные комментарии должностных лиц органов местного самоуправления.

После резкого потепления на севере Одесской области начался паводок

С 15 на 16 февраля многие частные домовладения в населенных пунктах Подольского, Березовского и Раздельнянского районов пострадали от февральского наводнения.

Затопленный дом в Березовском районе

Наводнение в Одесской области в феврале 2026 года

Из берегов вышли реки Тилигул, Чичиклея, Большой Куяльник и ряд ранее почти безводных степных речек. Талый снег и дожди затопили дворы, подвалы, дворы и улицы. Больше всего пострадал Березовский район.

Начальник Березовской военной государственной администрации Виталий Лабуш

По информации начальника Березовской военной государственной администрации Виталия Лабуша, от наводнения пострадало более 120 домов в Ширяевской, Черновской, Чогодаровской, Петровировской и Николаевской громадах. В последней остаются подтопленными жилые дома в самом поселке Николаевка и нескольких селах. Также есть подтопленные дома в Ширяево.

Наводнение в селе Николаевка 16 февраля 2026 года

Разлив реки Чичиклея

– Наводнение, начавшись на севере области, быстро дошло по рекам Тилигул и Чичиклея до нашего района, вызвав подтопление сел и полей, – сообщил Виталий Лабуш. – Ликвидацией последствий стихии занимаются подразделения ГСЧС и коммунальные службы громад. Уровень подтопления уже не такой угрожающий, однако принимаются меры, чтобы не допустить аналогичной ситуации в дальнейшем.

Березовское районное управление Главного управления Госпродпотребслужбы в Одесской области сообщает о риске возникновения инфекционных заболеваний и пищевых отравлений во время прохождения весеннего паводка.

Подтопление жилых домов, хозяйственных построек, свалок, выгребных ям и туалетов создает риск попадания опасных микроорганизмов в воду и ухудшения санитарно-эпидемиологической ситуации.

Критической остается ситуация на реке Кодима

На заседании комиссии ТЭБ и ЧС Любашевского поселкового совета обсуждался вопрос сохранения гидросооружения на Заплазском водохранилище реки Кодима в Арчепитовке.

Существует угроза прорыва шлюзов на плотине, что может привести к подтоплению ряда сел громады и соседнего Кривого Озера Николаевской области.

Шлюз на реке Кодима под угрозой

Глава Любашевской территориальной громады Геннадий Павлов

По словам главы громады Геннадия Павлова, ситуация контролируемая. Он лично проверяет состояние дамб и водоемов. Наблюдалось подтопление улицы в селе Бобрик Второй, а в Янишевке пострадал только один дом. В Покровке фермеры собственными силами не допустили затопления села бурными водами Тилигула. Также фермеры спасли от разрушения дамб прудов в Чайковке и Екатериновке, расположенных на реке Маланка, левом притоке Тилигула.

Прорыв дамбы на пруду Штаны

Прорыв дамбы на пруду «Штаны»

Однако бурные потоки смыли дамбу на арендованном 17-гектарном пруду «Штаны» в Боковском старостате. Вода из него почти вытекла. Подобное уже происходило в 2007 году. Тогда тонны рыбы плескались на окружающих полях, жители вывозили ее домой повозками.

В Долинской громаде очищают дороги после паводка

Техника очищает дорогу после паводка в Долинском

На территории Долинской территориальной громады в Подольском районе активно проводятся работы по ликвидации последствий паводка.

По информации председателя сельсовета Дмитрия Церны, коммунальная техника осуществляет очистку дорожного покрытия от ила, грязи и мусора, образовавшихся вследствие подтоплений.

Работы выполняются поэтапно, в соответствии с определенными первоочередными участками, с целью обеспечения безопасного и беспрепятственного проезда транспорта.

Последствия наводнения

В настоящее время органы местного самоуправления совместно с соответствующими службами проводят комиссионные обследования поврежденного жилья для фиксации причиненного ущерба и дальнейшего решения вопроса компенсации жителям.

