Об этом сообщили в Одесской областной прокуратуре.

Ключевые моменты:

Возвращено 16 земельных участков общей площадью 1,54 га на побережье Черного моря.

Земли незаконно оформила на себя местная жительница через поддельные документы.

Детали

На узбережжі Чорного моря правоохоронці виявили випадок незаконного відчуження земель рекреационного назначения. Местная жительница без законных оснований оформила на себя право собственности на 16 участков общей площадью 1,54 гектара. Об этом сообщили в Одесской областной прокуратуре.

Женщина обратилась к госрегистратору с документами, которые не подтверждали ее право на землю. После получения регистрации она внесла участки в уставный фонд частного предприятия, чтобы затруднить их возврат государству. Ориентировочная стоимость незаконно оформленных земель составляет около 15 миллионов гривен.

Черноморская окружная прокуратура обратилась в хозяйственный суд с требованием истребовать земли в собственность общины. Суд поддержал позицию прокуратуры и полностью удовлетворил иск.

В настоящее время право собственности на все 16 участков официально зарегистрировано за Дальницким сельским советом. Земли возвращены во владение общины, что обеспечивает их использование в интересах местных жителей и дальнейшее развитие прибрежной инфраструктуры.

Читайте также: